Если бы хоббиты жили в Петербурге — нашли место, где они пили бы кофе

Опубликовано: 8 ноября 2025 18:00
Кофейня
Городовой ру

Место, где кофе пахнет приключением, а за окном — тишина старого парка.

В самом сердце Петроградки, где Александровский парк утопает в зелени, есть место, будто сошедшее со страниц Толкина. Маленький каменный грот у воды, спрятанный за деревьями и густым кустарником, теперь хранит аромат не мха и сырости, а свежеобжаренного кофе.

Кофейня, спрятанная в гроте

Каменный грот в Александровском парке — один из старейших в Петербурге. Когда-то он служил декоративным павильоном в пейзажной части сада, потом долго пустовал, пока в нём не поселилась кофейня "Больше кофе!".

Теперь сюда заходят не архитекторы и не ботаники — а те, кто ищет укрытие от городской суеты и шумных улиц Каменноостровского.

Внутри — мягкий свет, каменные своды, деревянные столики и кресла, словно перенесённые из норы Бэггинса. В холодное время здесь зажигают камин. На полках — книги, керамика, старые чайники, а в воздухе — терпкий аромат арабики.

Кофе с характером

Хозяева "Больше кофе!" серьёзно относятся к своему делу: зерно обжаривают прямо на месте, кофе готовят в десятке вариаций — от классического эспрессо до фильтра и кофе из кофейной ягоды. Есть какао, чай, домашняя выпечка и лимонады, которые летом пьют на террасе у пруда.

Но не менее важна здесь и атмосфера. Кажется, стоит шагнуть внутрь, и за соседним столом сидят гном и хоббит, спорящие о способах заваривания. А снаружи лениво шумит парк, и город будто замедляется.

Место, где время идёт иначе

"Грот" — одно из тех мест Петербурга, где случайность превращается в уют. Старое садовое украшение стало убежищем для тех, кто хочет спрятаться, вдохнуть запах свежемолотых зёрен и хотя бы на полчаса выйти из мира дел и списков.

Так что если вдруг захочется уехать далеко, но на билеты нет времени — просто сверните с Каменноостровского в сторону воды. Там, под старым сводом, хоббиты всё ещё пьют свой кофе.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
