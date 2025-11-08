Рекордная ловушка, спрятанная на виду: обнаружена самая большая паутина на планете

В одной из пещер на границе между Албанией и Грецией ученые зафиксировали необычное явление: большое количество пауков сплели одну общую паутину, площадь которой достигает 106 квадратных метров. Это открытие стало ключевой новостью — размеры паутины сопоставимы с площадью двухквартирного дома, а число обитателей превышает 110 тысяч. По оценкам исследователей, такие скопления встречаются крайне редко.
Особенно интересный факт заключается в том, что в этой пещере мирно сосуществуют представители двух различных видов: довольно крупный Tegenaria domestica и намного меньший Prinerigone vagans. Джейсон Данлоп из Берлинского музея естественной истории отметил:
«Это уникальный случай. Большинство пауков предпочитают одиночество. А тут под одной крышей сразу два вида из разных семейств образовали колонию».
Похожее соседство для пауков нехарактерно. В нормальных условиях более крупные представители часто охотятся на своих меньших собратьев, однако здесь наблюдается иное поведение. Причину изменений ученые связывают с полной темнотой — предполагается, что более крупные пауки попросту не замечают мелких и предпочитают ловить мелких мошек.
Биологи выяснили, что внутри пещерной экосистемы все связаны между собой. Мошки в таких условиях питаются микробными пленками, которые вырабатывают сероокисляющие бактерии, а пауки, употребляя мошек, получают пищу, богатую соединениями серы. Со временем это даже повлияло на физиологию местных пауков.
Впервые столь масштабное скопление паутины исследователи заметили в 2022 году, когда спелеологи из Чехии проникли в Серную пещеру. Спустя два года учёные из Венгрии детально подсчитали численность: обнаружено порядка 69 тысяч экземпляров Tegenaria domestica и около 42 тысяч Prinerigone vagans. Кроме того, в глубине были обнаружены ещё два редких вида: Kryptonesticus eremita и слепой Cataleptoneta.
Все эти пауки адаптировались к постоянной темноте и, по мнению исследователей, почти никогда не покидают свой подземный мир. При такой высокой плотности обитателей добычи хватает на всех, что позволило сформироваться уникальному сообществу.
По словам Данлопа,
«Еды хватает на всех, даже при такой впечатляющей плотности населения».