Ни капли из кранов: в Волхове около 49 тысяч человек остались без воды

В городе Волхов сегодня в 11:30 произошло аварийное отключение холодной воды. Без водоснабжения остались порядка 49 тысяч горожан и значимые учреждения. Городская прокуратура Волхова приступила к проверке обстоятельств случившегося.
По информации областного предприятия водопроводных сетей, причина отключения заключается в проведении восстановительных мероприятий на трубопроводе, обеспечивающем водой населённый пункт. Для ликвидации аварии привлечены дополнительные работники и техника. Кроме того, по поручению прокуратуры организован подвоз питьевой воды к домам горожан и важным социальным объектам.
Также напомним, что в конце зимы в Волхове стартовала реконструкция очистных сооружений. На эти цели правительство страны направило Ленинградской области средства в объёме 500 миллионов рублей из резервного фонда на 2024 год. В рамках этого проекта ожидается модернизация водоснабжения города.