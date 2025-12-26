Городовой / Полезное / Дома будет пахнуть как в «Золотом яблоке»: смешайте 2 компонента и вдыхайте аромат французских духов
Дома будет пахнуть как в «Золотом яблоке»: смешайте 2 компонента и вдыхайте аромат французских духов

Опубликовано: 26 декабря 2025 21:57
запах
Дома будет пахнуть как в «Золотом яблоке»: смешайте 2 компонента и вдыхайте аромат французских духов
Фото: Городовой.ру

Без дорогих диффузоров жить можно.

Влажное лето или промозглая осень приносят в наши дома не только капризы погоды, но и стойкий запах сырости, от которого сложно избавиться. Проветривания не помогают, а дорогие ароматизаторы и осушители воздуха — не вариант для кошелька.

Но есть простой лайфхак, который превратит вашу квартиру в оазис с запахом французских духов, используя лишь два ингредиента с кухни.

Всё, что вам нужно — это крупная поваренная соль и два пакетика чёрного чая. Соль отлично впитывает излишнюю влагу из воздуха, а чай даёт тонкий, благородный аромат, который после добавления эфирного масла превращается в полноценную парфюмерную композицию.

Смешайте содержимое чайных пакетиков с 100 граммами соли, разделите смесь пополам и разложите по небольшим банкам.

Секретный шаг для аромата: добавьте в каждую банку по 2-3 капли вашего любимого эфирного масла. Лаванда, иланг-иланг, сандал, бергамот — выбирайте на свой вкус. Закройте крышкой и уберите в холодильник на сутки, периодически встряхивая. Это нужно, чтобы масло равномерно пропитало каждый кристалл соли.

После этого откройте банки и расставьте их в самых влажных комнатах — ванной, кухне, прихожей. Соль начнёт активно поглощать сырость, а в воздухе появится лёгкий, ненавязчивый и очень стойкий аромат, напоминающий дорогой парфюм.

Исчезнет не только влажность, но и неприятные запахи. Простота, экономия и гениальный результат — вот формула этого домашнего хитроумного изобретения.

Автор:
Игорь Мустафин
 Проверено редакцией
Полезное
