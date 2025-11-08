Ретирадная башня? Эти петербургские нужники туристы принимают за достопримечательности

Весной, когда деревья ещё не закрывают Фонтанку плотной зеленью, туристы замечают рядом с Обуховским мостом аккуратную готическую башенку — и уверенно принимают её за архитектурный памятник.
Экскурсоводы каждый год наблюдают одну и ту же сцену: люди делают селфи, обсуждают «старинную сторожевую башню», а потом резко меняются в лице, когда узнают правду.
Экскурсовод Людмила Разбегаева рассказывает:
«Однажды турист, оглядывая башню, спросил: “А это что за ретирадная башня?” Все засмеялись, а он оказался прав. По-французски “ретират” значит “отходить”. Это действительно туалет».
Подобные строения когда-то были повсеместными — в гимназиях, казармах, иногда даже при дворцах. Их ставили отдельно от основных зданий: так требовала гигиена. А архитекторы нередко делали эти постройки такими изящными, что спустя десятилетия о прямом назначении забыли.
Сегодня это почти городской фольклор: петербуржцы сдерживают улыбку, пока туристы восхищаются формой — и только потом узнают содержание.