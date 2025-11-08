Главный ангел Петербурга переехал на 88-й этаж: вы не поверите, зачем

На высоте, куда не добирается даже чайка, у Лахта Центра теперь есть собственный небесный страж. Это точная копия ангела с Александровской колонны — того самого, что уже почти два века охраняет Дворцовую площадь.
Теперь он стоит не в центре, а над ним — на уровне 88-го этажа, примерно на высоте 365 метров.
От колонны к небесам
Скульптуру освятил Патриарх Кирилл в мае 2022 года. Ангел стал символом духовного покровительства города и нового петербургского неба — не гранитного, а стеклянного и стального. Как и оригинал, он держит крест и попирает змея — символ зла и раздора.
Но есть и отличие: в крест вложены частицы мощей апостолов Петра и Павла, святых, чьи имена вплетены в саму историю города. Это не просто украшение небоскрёба, а своеобразный оберег, поднятый в небо — туда, где город касается облаков.
Колонна XXI века
Когда-то Александровская колонна стала знаком победы и благодарности. Сегодня Лахта Центр — символ другой эпохи, не военной, а технологической.
И в том, что на вершине самого высокого здания Европы вновь стоит ангел, есть почти невидимая связь двух Петербургов — старого и нового.
Только теперь ангел смотрит не с площади, а с высоты, где тишина и воздух тоньше, а под его крылом — весь город, от Финского залива до куполов Смольного.