Что едят в Калининграде, но не понимают в Петербурге: между городами реально пропасть
Опубликовано: 8 ноября 2025 23:00
Калининград
Что едят в Калининграде, но не понимают в Петербурге: между городами реально пропасть
Фото: Городовой.ру

Вот такой вот гастро-гид.

Калининград живёт по своим кулинарным правилам — и многие его блюда в других регионах просто не встретишь.

Крендели на каждом углу

Пекут с корицей, сахаром, сыром и даже в шоколаде. Берут свежими и обязательно кормят ими чаек — местная традиция.

Марципан везде

Он в слойках, пирогах, настойках и даже глинтвейне. В Зеленоградске особенно хвалят марципановую настойку — популярнее ликёров.

Глинтвейн с добавками

Здесь он не классический: подогревают с марципаном. Продают в киосках у моря.

Шакотис

Литовский торт-«ёлка», запекаемый на огне. На вкус — смесь вафель и «Муравейника». Туристы везут домой как сувенир.

Облепиха повсюду

Пироги, тарт, варенье, лимонады. Особенно советуют кондитерские изделия с облепихой.

Балтийские улитки и морская шаверма

Во Светлогорске можно попробовать морских улиток и шаверму с судаком или кальмаром — редкость даже для приморских городов.

Кофе с мёдом и травами

Фирменный напиток Светлогорска: сладкий, плотный, на любителя.

Калининградская кухня — смесь Балтики, Европы и экспериментов, которые в Петербурге редко встретишь.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
