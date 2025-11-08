Что едят в Калининграде, но не понимают в Петербурге: между городами реально пропасть

Калининград живёт по своим кулинарным правилам — и многие его блюда в других регионах просто не встретишь.
Крендели на каждом углу
Пекут с корицей, сахаром, сыром и даже в шоколаде. Берут свежими и обязательно кормят ими чаек — местная традиция.
Марципан везде
Он в слойках, пирогах, настойках и даже глинтвейне. В Зеленоградске особенно хвалят марципановую настойку — популярнее ликёров.
Глинтвейн с добавками
Здесь он не классический: подогревают с марципаном. Продают в киосках у моря.
Шакотис
Литовский торт-«ёлка», запекаемый на огне. На вкус — смесь вафель и «Муравейника». Туристы везут домой как сувенир.
Облепиха повсюду
Пироги, тарт, варенье, лимонады. Особенно советуют кондитерские изделия с облепихой.
Балтийские улитки и морская шаверма
Во Светлогорске можно попробовать морских улиток и шаверму с судаком или кальмаром — редкость даже для приморских городов.
Кофе с мёдом и травами
Фирменный напиток Светлогорска: сладкий, плотный, на любителя.
Калининградская кухня — смесь Балтики, Европы и экспериментов, которые в Петербурге редко встретишь.