Птичка нагадила, а заплатит страховая: может ли водитель получить компенсацию за помет на машине

За птичий вандализм можно получить выплаты.
“Получение выплаты от страховой компании в подобном случае вполне вероятно, но это возможно только при наличии полиса КАСКО”, — поясняет эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с "Абзац".
Ключевым моментом является договор добровольного страхования. Если в нем прописан риск «воздействия птиц», то шансы на возмещение ущерба возрастают.
Инструкция для пострадавших
Сначала нужно уведомить своего страховщика о случившемся. Затем важно зафиксировать факт повреждения на фото или видео.
Птичий помет обладает агрессивным химическим составом, поэтому удалять нужно оперативно, чтобы избежать необратимых последствий для краски.