Птичка нагадила, а заплатит страховая: может ли водитель получить компенсацию за помет на машине
Птичка нагадила, а заплатит страховая: может ли водитель получить компенсацию за помет на машине

Опубликовано: 10 сентября 2025 11:03
птичий помет
globallookpress/Svetlana Vozmilova

Мало кто знает, что за это повреждение лакокрасочного покрытия можно получить компенсацию.

За птичий вандализм можно получить выплаты.

“Получение выплаты от страховой компании в подобном случае вполне вероятно, но это возможно только при наличии полиса КАСКО”, — поясняет эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с "Абзац".

Ключевым моментом является договор добровольного страхования. Если в нем прописан риск «воздействия птиц», то шансы на возмещение ущерба возрастают.

Инструкция для пострадавших

Сначала нужно уведомить своего страховщика о случившемся. Затем важно зафиксировать факт повреждения на фото или видео.

Птичий помет обладает агрессивным химическим составом, поэтому удалять нужно оперативно, чтобы избежать необратимых последствий для краски.

Ксения Пронина
