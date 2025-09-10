Птичка нагадила, а заплатит страховая: может ли водитель получить компенсацию за помет на машине

Новости по теме

Пенсию выплатят в другие даты: как получить выплаты вовремя и не остаться без денег на майские

Перейти

Не видать вам выплат, как своих ушей: вот ТОП-5 хитрых уловок страховых компаний

Перейти

Индексация пенсий: почему реальные доходы россиян падают, несмотря на рост выплат

Перейти

Цифровой рубль: что будет с социальными выплатами в России с октября 2025 года

Перейти

Зарплаты растут, но разрыв не уменьшается: разница в выплатах среди петербуржцев достигает почти 250 тысяч рублей

Перейти