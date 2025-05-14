Лепнина под замком: как жить в петербургской квартире, где история принадлежит государству

Мечта о квартире в старом фонде Петербурга — привлекательная картинка: старинная лепнина, паркет, исторические окна… Но когда мечта становится реальностью, владельцы сталкиваются с неожиданными проблемами.

В этом городе особо ценные памятники архитектуры находятся под охраной КГИОПа (Комитета по государственному контролю, охране и использованию памятников истории и культуры). И под эту охрану может попасть не только фасад дома, но и старинный паркет в частной квартире, и лепнина, украшающая потолок.

КГИОП: надзор за историческим наследием

Если объект — будь то квартира или отдельный элемент интерьера — находится под охраной КГИОПа, все манипуляции с ним должны происходить только после согласования с государственной структурой. Даже если собственник полон благих намерений и хочет просто отреставрировать красивую гипсовую розетку посреди комнаты, ему необходимо получить на нее разрешение из КГИОПа. А это — довольно трудоемкая процедура.

Как пишет bestflats, получение разрешения на реставрацию — процесс, который требует времени, терпения и знаний о бюрократических процедурах. Необходимо подготовить проект реставрации, согласовать его с КГИОПом, получить разрешение на проведение работ.

Сама реставрация должна осуществляться специалистами, имеющими соответствующую квалификацию и лицензию. Это — неизбежные затраты, которые могут значительно увеличить стоимость ремонта.

Что делать, если сил на согласование нет? Альтернативные варианты

Что делать, если сил на получение разрешения нет, а жить в квартире хочется? Есть несколько вариантов, которые могут помочь владельцам «исторических» квартир.

Первый вариант — оставлять все как есть. Если состояние лепнины или паркета не критическое, можно воздержаться от реставрации и просто поддерживать их в чистоте. Это — самый простой и экономичный вариант, но он не всегда подходит, если требуется серьезный ремонт.

Второй вариант — аккуратно демонтировать предмет (если это возможно) и спрятать в надежное место, а на его место установить точную копию. Этот вариант может быть менее затратным, чем полный цикл реставрации с привлечением КГИОПа. Но он требует определенных знаний и навыков, а также возможности найти специалистов, которые смогут изготовить копию.

Когда дом не охраняется: карт-бланш для творчества

Когда дом не находится под охраной, то делать с историческим наследием можно почти что угодно. Это — значительно расширяет возможности для ремонта и дизайна интерьера.

И это не значит, что оно какое-то некрасивое (раз не охраняется). Просто оно, скорее всего, типовое. В 19 веке тоже были и уникальные изделия, и масс-маркет (иногда очень даже удачный). Это — возможность проявить свою фантазию и создать интерьер, который будет отражать вашу индивидуальность.

Воссоздать «дворянское гнездо» или выбрать современный интерьер

Самый простой вариант — все восстановить, поставить какую-то антикварную мебель и жить в этаком дворянском гнезде. Но на деле такой вариант мало кому подходит.

Люди живут в современном мире, и им хочется, чтобы дом был живой, а не был застывшим музеем. Как внести дух легкости и актуальности в старый фонд? Есть несколько хитростей, которые помогут в этом.

Легкая мебель: контраст с оригинальной отделкой

Чем больше оригинальной старины на стенах, тем современнее и легче должна быть мебель. Именно на этом контрасте строятся традиционные парижские интерьеры. Стоит выбрать мебель простых форм, из современных материалов и избегать громоздких конструкций.

Цвет: новые взгляды на старину

Лучше отказаться от традиционных цветов: бежевого, золотистого, охры. Покрасить интерьер лучше чем-то иным — либо растворить излишний декор в белом цвете, либо наоборот, дать ярких контрастов своему дому. Темно-синий потолок, красная лепнина — все это дает посмотреть на старину новым взглядом.

Антиквариат на вкус

Антиквариат — это важный элемент интерьера в старом фонде, но не обязательно должен быть доминирующим. Можно добавить несколько предметов антикварной мебели или декора, которые будут сочетаться с современной мебелью и отделкой. Это создаст гармоничный и интересный интерьер.