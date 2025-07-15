Ошибки в стаже, потерянные взносы: как проверить размер пенсии и добиться справедливости

В России готовится реформа, которая с 2027 года позволит гражданам оспаривать размер пенсий без обращения в суд.
Пока же граждане могут использовать существующие способы для проверки и увеличения своих пенсионных выплат.
Реформа 2027: досудебное обжалование
Минтруд России разработал законопроект, который с 2027 года введет механизм досудебного обжалования решений о назначении и размере пенсий. Ключевая роль в этом процессе отводится межведомственной комиссии.
«Гражданам приходится обращаться в суд, чтобы доказать стаж или право на пенсию. Новый механизм позволит быстрее решать такие вопросы», — отметил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в беседе с URA.RU.
Почему пенсия может быть занижена: стаж, баллы, взносы
Размер страховой пенсии по старости в России зависит от двух компонентов: фиксированной выплаты и страховой части, которая рассчитывается на основе трудового стажа, пенсионных баллов и взносов.
«Пенсия может быть занижена из-за ошибок в документах, отсутствия сведений о периодах работы или неучтенных нестраховых периодах, таких как служба в армии или уход за ребенком», — пояснил Сергей Гаврилов, председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности.
Типичные проблемы: от трудовых книжек до баз данных СФР
Часто проблемы возникают из-за: неправильного оформления трудовых книжек, неразборчивых записей или утерянных документов, неучета нестраховых периодов, ошибок в базах данных СФР.
Граждане могут самостоятельно проверить, правильно ли учтен их стаж и баллы. Для этого нужно:
- Заказать выписку из лицевого счета через портал «Госуслуги» или в отделении СФР.
- Проверить наличие удержаний на сайте «Госуслуги» или в СФР.
- Обратиться в СФР за консультацией.
- Собрать подтверждающие документы.
Если не помог СФР: суд
Если спор не решается в СФР, гражданам приходится обращаться в суд.
Советы экспертов: как избежать проблем с пенсией
|Совет экспертов
|Описание и механизм
|Особенности и условия применения
|Регулярно проверять данные лицевого счета
|Проверка сведений о стаже, баллах и отчислениях работодателя через «Госуслуги» или сайт СФР.
|Заказать выписку можно онлайн, ответ приходит в течение дня. Позволяет своевременно выявить ошибки.
|Хранить все документы, подтверждающие стаж
|Сохранение трудовых книжек, справок, договоров, архивных выписок для подтверждения периодов работы.
|Важно из-за сокращения сроков хранения дел в СФР. Документы могут потребоваться для перерасчёта или споров.
|Заранее обращаться за консультацией в СФР
|Получение консультации по вопросам начисления и расчёта пенсии, проверка корректности учёта данных.
|Можно обратиться лично, по телефону или онлайн. Специалисты помогают разобраться с нюансами начислений.
|Оперативно подавать подтверждающие документы при ошибках
|При обнаружении ошибок или недостающих периодов — немедленно подавать подтверждающие документы в СФР.
|С 2027 года появится возможность досудебного обжалования через специальную комиссию.
|Рассмотреть отсрочку пенсии или докупку баллов
|Поздний выход на пенсию увеличивает выплаты, а покупка баллов позволяет получить право на пенсию.
|Отсрочка увеличивает выплаты до 45% за 5 лет, докупить можно ограниченное число баллов по установленным правилам.
Понимание механизма расчета пенсии и своевременная проверка данных помогут гражданам избежать ошибок и добиться справедливых выплат.