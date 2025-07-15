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Ошибки в стаже, потерянные взносы: как проверить размер пенсии и добиться справедливости

Опубликовано: 15 июля 2025 14:02
как отстоять пенсию
Ошибки в стаже, потерянные взносы: как проверить размер пенсии и добиться справедливости
globallookpress/Nikolay Gyngazov

Как новая система поможет россиянам защитить свои пенсионные права?

В России готовится реформа, которая с 2027 года позволит гражданам оспаривать размер пенсий без обращения в суд.

Пока же граждане могут использовать существующие способы для проверки и увеличения своих пенсионных выплат.

Реформа 2027: досудебное обжалование

Минтруд России разработал законопроект, который с 2027 года введет механизм досудебного обжалования решений о назначении и размере пенсий. Ключевая роль в этом процессе отводится межведомственной комиссии.

«Гражданам приходится обращаться в суд, чтобы доказать стаж или право на пенсию. Новый механизм позволит быстрее решать такие вопросы», — отметил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в беседе с URA.RU.

Почему пенсия может быть занижена: стаж, баллы, взносы

Размер страховой пенсии по старости в России зависит от двух компонентов: фиксированной выплаты и страховой части, которая рассчитывается на основе трудового стажа, пенсионных баллов и взносов.

«Пенсия может быть занижена из-за ошибок в документах, отсутствия сведений о периодах работы или неучтенных нестраховых периодах, таких как служба в армии или уход за ребенком», — пояснил Сергей Гаврилов, председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности.

Типичные проблемы: от трудовых книжек до баз данных СФР

Часто проблемы возникают из-за: неправильного оформления трудовых книжек, неразборчивых записей или утерянных документов, неучета нестраховых периодов, ошибок в базах данных СФР.

Граждане могут самостоятельно проверить, правильно ли учтен их стаж и баллы. Для этого нужно:

  • Заказать выписку из лицевого счета через портал «Госуслуги» или в отделении СФР.
  • Проверить наличие удержаний на сайте «Госуслуги» или в СФР.
  • Обратиться в СФР за консультацией.
  • Собрать подтверждающие документы.

Если не помог СФР: суд

Если спор не решается в СФР, гражданам приходится обращаться в суд.

Советы экспертов: как избежать проблем с пенсией

Совет экспертов Описание и механизм Особенности и условия применения
Регулярно проверять данные лицевого счета Проверка сведений о стаже, баллах и отчислениях работодателя через «Госуслуги» или сайт СФР. Заказать выписку можно онлайн, ответ приходит в течение дня. Позволяет своевременно выявить ошибки.
Хранить все документы, подтверждающие стаж Сохранение трудовых книжек, справок, договоров, архивных выписок для подтверждения периодов работы. Важно из-за сокращения сроков хранения дел в СФР. Документы могут потребоваться для перерасчёта или споров.
Заранее обращаться за консультацией в СФР Получение консультации по вопросам начисления и расчёта пенсии, проверка корректности учёта данных. Можно обратиться лично, по телефону или онлайн. Специалисты помогают разобраться с нюансами начислений.
Оперативно подавать подтверждающие документы при ошибках При обнаружении ошибок или недостающих периодов — немедленно подавать подтверждающие документы в СФР. С 2027 года появится возможность досудебного обжалования через специальную комиссию.
Рассмотреть отсрочку пенсии или докупку баллов Поздний выход на пенсию увеличивает выплаты, а покупка баллов позволяет получить право на пенсию. Отсрочка увеличивает выплаты до 45% за 5 лет, докупить можно ограниченное число баллов по установленным правилам.

Понимание механизма расчета пенсии и своевременная проверка данных помогут гражданам избежать ошибок и добиться справедливых выплат.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
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