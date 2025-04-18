Шезлонги, нерпы и мебель за 58 миллионов рублей: пляжи в Петербурге обретут статус «лакшери»

Что ждет уникальный уголок Финского залива и почему ему присвоят особый статус?

В преддверии летнего сезона в Санкт-Петербурге активно ведутся работы по благоустройству пляжей. ГАТИ (Государственная административно-техническая инспекция) выдала ордера на проведение работ на популярных пляжах «Детский», «Дубковский» и «Комаровский», обещая жителям и гостям города обновленную инфраструктуру и комфортную среду для отдыха. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Пляжный апгрейд: новая мебель, детские площадки и спасатели

На пляжах будет заменена уличная мебель — установлены новые скамейки, шезлонги и зонтики. Появятся современные детские игровые комплексы и качели, а также новое пляжное оборудование, включая спасательные вышки, что обеспечит безопасность отдыхающих.

Все это — часть федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», направленного на улучшение качества жизни горожан.

Нерпы украсят пляжи Петербурга

Особым украшением обновленных пляжей станут скульптуры нерп — милых морских обитателей, являющихся символом Балтийского моря. Эти скульптуры не только придадут пляжам живописный вид, но и напомнят об экологической важности сохранения морской фауны.

Зоны для всех: тихий отдых и активные игры

Проектом благоустройства предусмотрено создание зон для различных видов отдыха: будут организованы зоны тихого отдыха с удобными скамейками и навесами, где можно будет укрыться от солнца и насладиться тишиной и покоем. Для детей будут созданы игровые зоны с современными аттракционами и безопасным покрытием.

Комарово: 53,8 миллиона на пляжное благоустройство

Недавно стало известно, что пляж в Комарово будет благоустроен за 53,8 млн рублей к 1 августа. Заказчиком выступает СПб ГБУ «Курортный берег», что свидетельствует о серьёзном подходе городских властей к развитию прибрежных территорий.

«Комаровский Берег» — заповедник: сохраняя природное наследие

Власти Петербурга планируют присвоить особый статус берегу Финского залива в Комарово: на территории появится природный заказник регионального значения «Комаровский берег». Это решение направлено на сохранение уникальной природы этого уголка Финского залива, защиту редких видов растений и животных, а также создание условий для экологического туризма и просвещения.

Благоустройство пляжей и создание природного заказника — важные шаги на пути к созданию комфортной и экологически безопасной городской среды.

Обновленные пляжи станут любимым местом отдыха для петербуржцев и гостей города, а присвоение особого статуса Комаровскому берегу позволит сохранить уникальную природу этого уголка для будущих поколений. Город на Неве готовится к лету во всеоружии.