От фонарей до русского рока: необычные музеи Петербурга, которые готовы удивлять посетителей в любое время суток

Культурно обогатиться и рассмотреть интересные экспонаты в городе на Неве можно даже ночью: вопреки всему в Петербурге есть круглосуточные музеи. Их, конечно, немного, но они есть. Петербург — город с насыщенной культурной жизнью, и даже ночью здесь найдется что посмотреть.

Музей фонарей: под открытым небом и круглосуточно

Музей фонарей. Один из немногих музеев под открытым небом в городе на Неве (помимо самого Петербурга, конечно) работает круглосуточно и семь дней в неделю. Экспонатов здесь, конечно, не так уж и много, но все-таки найдется, что посмотреть.

Это место — настоящая жемчужина города, где можно полюбоваться на уникальные экспонаты под открытым небом.

История и волшебство: от первого электрического фонаря до исполнения желаний

Музей на Одесской улице появился в 1996 году. Именно там в свое время находилось производство первых электрических осветительных приборов, а также был установлен первый электрический фонарь мастера Лодыгина, который жил совсем неподалеку. Посетители, помимо фонарей самых разных конструкций, смогут увидеть памятник фонарщику.

Кстати, сюда можно приехать именно для того, чтобы навестить фонарщика. Ведь считается, что он исполняет желания: для этого стоит потереть его сапоги, и в дом придут богатство и благополучие. Музей фонарей — это не только место истории, но и волшебства, где можно загадать желание и надеяться на его исполнение.

Адрес Музея фонарей: Одесская улица, 1. Расположение в историческом районе города делает Музей фонарей особенно привлекательным для посетителей.

MicroXperts: круглосуточное путешествие в мир высоких технологий

Музей высоких технологий MicroXperts. Уникальный в своем роде музей высоких технологий, где в буквальном смысле можно проследить всю историю развития привычных каждому человеку устройств, расположился на Кондратьевском проспекте.

Этот музей — настоящая находка для тех, кто интересуется историей техники и развитием технологий.

От Atari до современных консолей: история девайсов в MicroXperts

Старинные модели сотовых телефонов, различные игровые приставки от Atari до современных консолей, микрокалькуляторы и многие-многие другие занимательные девайсы вошли в экспозицию Музея высоких технологий.

Кроме того, посетить этот музей любознательные петербуржцы могут в любое удобное для них время. Музей высоких технологий MicroXperts ждет гостей круглосуточно. Экспозиция музея позволяет проследить эволюцию технологий и увидеть, какими были привычные нам устройства в прошлом.

Пополнить коллекцию MicroXperts

А если имеется интересный девайс, которым будет не жалко поделиться с музеем, его сотрудники будут только рады разместить его на полке. Музей приглашает всех желающих принять участие в формировании экспозиции и поделиться своими редкими экземплярами техники.

Адрес MicroXperts: Кондратьевский пр., 15. Расположение на Кондратьевском проспекте делает музей доступным для жителей и гостей города.

Музей Русского Рока: легенды и артефакты советской эпохи

Здесь каждый сможет познакомиться с культурой, которая в 80-х годах всполошила весь Советский Союз. Музей Русского Рока — место, где можно окунуться в атмосферу свободы и творчества, которая царила в Советском Союзе в 80-е годы.

Уникальные экспонаты от музыкантов и работников Ленинградского рок-клуба

Уникальные экспонаты предоставили музейщикам музыканты, фотографы, работники Ленинградского рок-клуба, друзья участников знаменитых и легендарных групп. Из частных коллекций собрали экспозицию, которая в полной мере отражает дух времени.

Музей собрал уникальную коллекцию экспонатов, связанных с историей русского рока.

Все, что нужно музыканту: от афиш до самопальных инструментов

Здесь есть все, без чего не могли обойтись музыканты в процессе своего творчества; все то, что так тесно связано с культурой русского рока.

Вниманию гостей будут представлены раритетные афиши, плакаты, письма, фотографии, автографы, журналы «самиздата», подлинные черновики Легендарных песен, виниловые диски, музыкальные инструменты «самопал» и многое другое. Экспозиция музея отражает дух времени и знакомит посетителей с творчеством легендарных музыкантов.

Ночные посиделки: выходные в ритме рока

В обычные дни музей работает до 23:00, зато по выходным здесь проходят разнообразные творческие встречи и посиделки с музыкой, песнями и не только — именно в эти дни музей Русского Рока работает до глубокой ночи.

Как указано на сайте музея, по выходным проходят интересные мероприятия, которые позволяют посетителям лучше погрузиться в атмосферу русского рока.

Адрес Музея Русского Рока: Невский пр., 24. Расположение на Невском проспекте делает музей легко доступным для всех желающих.

Петербург — город, где культура не знает границ во времени

Эти музеи — лишь небольшая часть богатой культурной жизни Петербурга, которая продолжает радовать и вдохновлять посетителей в любое время суток. Ночные музеи — это уникальная возможность познакомиться с историей и культурой города в необычной атмосфере.