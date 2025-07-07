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Кто спас город от крыс и поселился на карнизах Малой Садовой: усатые герои Петербурга

Опубликовано: 7 июля 2025 12:44
Коты, город
Кто спас город от крыс и поселился на карнизах Малой Садовой: усатые герои Петербурга
Городовой ру

В Петербурге, на карнизах домов по Малой Садовой улице, живут два маленьких усатых героя — кот Елисей и кошка Василиса. Это не просто забавные скульптуры, а памятники настоящим спасителям города.

Прогуливаясь по красивой Малой Садовой улице в Петербурге, обязательно поднимите голову.

На карнизах домов, высоко над землей, сидят две небольшие бронзовые фигурки — кот и кошка. Это знаменитые памятники коту Елисею и кошке Василисе, которые рассказывают важную историю о жизни города.

Усатые спасатели: история во время блокады

Эти милые скульптуры установлены в честь котов, которые сыграли особую роль в тяжелые дни блокады Ленинграда.

Во время осады, когда город страдал от голода и холода, развелось огромное количество крыс. Они уничтожали запасы еды, которые были на вес золота, и разносили болезни.

Кошачий десант: помощь из других городов

Чтобы справиться с нашествием грызунов, в 1943 году в Ленинград начали привозить котов из других городов. Четыре вагона пушистых охотников приехали из Ярославля. А к концу войны котов и кошек присылали из Омска, Тюмени, Иркутска и других регионов страны.

Борьба с грызунами и спасение Эрмитажа

Прибывшие коты взялись за дело с удвоенной силой. Они нещадно уничтожали крыс, значительно сократив их количество в городе.

Благодаря этим усатым бойцам удалось спасти от уничтожения не только скудные запасы продовольствия, но и ценнейшие экспонаты музеев, в том числе Эрмитажа, которые могли быть повреждены грызунами.

Елисей и Василиса: память о героях

Памятники коту Елисею и кошке Василисе стали символом благодарности этим усатым героям. Кот Елисей — сидит на карнизе дома № 8 по Малой Садовой.

Говорят, он серьезный и задумчивый. Кошка Василиса — расположилась на доме № 3. Она кажется более игривой. Эти скульптуры напоминают о вкладе животных в спасение города и о непростых временах, которые пережил Ленинград.

Автор:
Юлия Тюрина
Город
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