Нужники, ретирадники и бурдалю: как жил Петербург без канализации и общественных туалетов

Люди справляли нужду в специальные приспособления, которые имели необычные названия.

История туалетов в дореволюционном Петербурге — тема, о которой обычно не рассказывают на экскурсиях, но она очень ярко показывает, как менялась жизнь в городе и как люди справлялись с одной из самых насущных бытовых проблем.

Отсутствие канализации и первые неудобства

В XVIII и первой половине XIX века канализации в Петербурге практически не было. Дворцы и доходные дома, улицы и дворы — и почти нигде нет нормальных туалетов.

В богатых домах ставили нужники — простейшие уборные, отводившие отходы в выгребные ямы, которые часто были просто канавами во дворе. Отходы вывозили ночью «золотари».

Для простых людей и прислуги во дворах строили ретирадники — деревянные будки с дырками, где можно было справить нужду.

В среднем на один двор приходилось около шести таких домиков. Правда, эти ретирадники были далеко не образцом гигиены и комфорта. Внутри часто пахло так, что лучше было потерпеть.

Проточные туалеты и бурдалю при дворе

Аристократия тоже не всегда могла похвастаться удобствами. У Петра I в Зимнем дворце появился первый проточный туалет, но это была редкость.

Для дам существовало хитрое приспособление — бурдалю, что-то вроде портативного туалета, который прятали под юбкой. Говорят, даже Екатерина Великая пользовалась им на приемах, чтобы не покидать зал.

Туалеты в доходных домах и ретирадники во дворах

Общественных туалетов в Петербурге до 1871 года не было вообще. Вскоре по инициативе петербургского губернатора Ивана Лутковского был построен первый городской ретирадник в садике у Михайловского манежа, передает сайт Адреса Петербурга.

Это был деревянный домик на каменном фундаменте с газовым освещением, печкой и двумя туалетами для женщин и мужчин, а также писсуарами.

Появление такого сооружения стало настоящим шагом вперед.

С середины XIX века в городе начали появляться писсуары — металлические конструкции с постоянно текущей водой, которые ставили в разных местах, особенно у мостов и в парках.

Они были открытыми, без дверей, но поддерживали относительную чистоту благодаря водному смыву.

Первые общественные уборные

К концу XIX века в Петербурге уже появлялись доходные дома с водопроводом и отдельными туалетами в квартирах, хотя это было скорее исключением, чем правилом.

Большинство жителей продолжали пользоваться ночными горшками или бегали во дворы и подворотни.

Интересна и легенда о купце Александрове, который в знак мести даме, отвергшей его ухаживания, построил рядом с ее домом на Каменноостровском проспекте общественный туалет в виде маленького особняка с башенками и шпилями.