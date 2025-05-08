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Почему перенос столицы в Петербург назвали «блестящей ошибкой»: какие тайны хранит история 8 мая в календаре города

Опубликовано: 8 мая 2025 08:02
Петр I, собор, город
Почему перенос столицы в Петербург назвали «блестящей ошибкой»: какие тайны хранит история 8 мая в календаре города
Городовой ру

События и даты, изменившие город.

Дата 8 мая в истории Санкт-Петербурга отмечается несколькими знаменательными событиями, каждое из которых оставило свой след в развитии города и его культурном наследии. От исторических решений императоров до открытия уникальных музеев — эта дата богата на яркие и значимые события.

1712: перенос столицы в Санкт-Петербург

8 мая 1712 года указ императора Петра I официально перенес столицу Российской империи из Москвы в Санкт-Петербург. Это решение стало переломным моментом в истории России, инициатором которого стал Петр I.

В Санкт-Петербург переехали царский двор, высшие чиновники, сенаторы, некоторые государственные службы и иностранные посольства. Однако не все приветствовали этот переезд. Великий русский писатель Н. М. Карамзин называл основание новой столицы «блестящей ошибкой», отмечая ее невыгодное географическое положение и трудные климатические условия.

1847: первый звон колоколов Исаакиевского собора

8 мая 1847 года впервые зазвучали колокола еще строившегося Исаакиевского собора. Их прослушал главный архитектор собора Огюст Монферран. В журнале «Иллюстрация» появился отзыв о том событии:

«…было чрезвычайное стечение народа у новостроящейся церкви Исаакия, чтобы послушать пробу колоколов. Они сильны, звучны, но с высоты, когда этот великолепный памятник нашей эпохи будет отстроен, святой голос их будет без всякого сомнения величественнее».

Следующий звон колоколов произошел лишь через пять лет. Естественно, от тех колоколов мало что осталось. Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», сто лет назад их переплавили и сейчас они звучат совсем по-другому.

1843: начало строительства железной дороги Петербург-Москва

В 1843 году началось строительство железной дороги Петербург-Москва, позже названной Николаевской, а ныне — Октябрьской. Это было грандиозное событие для того времени, требовавшее огромных затрат.

Строительство обошлось в 100 миллионов рублей — по 165 тысяч рублей за каждый километр. Появление железной дороги значительно изменило транспортную систему России и способствовало экономическому росту.

1965: Ленинград получил медаль «Золотая звезда»

8 мая 1965 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Ленинград был награжден медалью «Золотая звезда», официально став «Городом-героем». Хотя это звание было присвоено еще во время войны (1 мая 1945 года), официальное подтверждение произошло именно в этот день.

1985: скандальный Обелиск

В 1985 году, в канун 40-й годовщины Победы, был торжественно открыт Обелиск «Городу-герою Ленинграду» на площади Восстания. Этот высокий гранитный монумент в виде штыка с пятиконечной звездой вызвал смешанные отзывы у горожан и получил множество народных прозвищ: от «пограничного столба» до «каменного гвоздя». Это напоминает историю памятника Александру III на той же площади, который тоже стал предметом народных шуток и иронии.

1997: открытие Музея подводного флота

В 1997 году в Санкт-Петербурге был открыт первый в стране Музей подводного флота имени А. И. Маринеско. Этот музей стал уникальным военно-историческим центром, хранящим около семнадцати тысяч экспонатов, посвященных истории подводного флота России от Петра I до наших дней.

8 мая — дата, богатая на важные события в истории Санкт-Петербурга. Эти события отражают разные эпохи и стороны жизни города — от грандиозных государственных решений до культурных и военных достижений.

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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