Городовой / Вопросы о Петербурге / Почему Санкт-Петербург называют «городом трёх революций»?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Сложности из-за изменений в покупательском поведении»: почему Петербург теряет торговые центры Город
Фарш для пельменей не кручу: на отдыхе в Махачкале подсмотрел за дагестанской хозяйкой, вот что она клала в тесто Полезное
В Петербурге цветочную весну начнут… загадочные виолы: почему именно их выбирают садовники? Город
Отказ от молока после 50: что произойдет с вашим телом, если вы перестанете пить его сегодня Полезное
Бракованное средство для уборки: от него на линолеуме и ламинате появляются разводы Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Рецепты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Почему Санкт-Петербург называют «городом трёх революций»?

Опубликовано: 22 января 2026 18:15
 Проверено редакцией
Аврора, крейсер, Нева
Почему Санкт-Петербург называют «городом трёх революций»?
Global Look Press/Zamir Usmanov

Санкт-Петербург называют «городом трёх революций» из-за того, что именно в этом городе произошли три крупных революционных события начала XX века, которые сыграли ключевую роль в истории России. Эти события — Революция 1905–1907 годов, Февральская революция 1917 года и Октябрьская революция 1917 года.

Революция 1905–1907 годов

Её прологом стало «Кровавое воскресенье» 9 (22) января 1905 года. Мирное шествие рабочих к Зимнему дворцу с петицией к царю было расстреляно. Кровь на снегу потрясла страну и дала старт массовым выступлениям: забастовкам, созданию первых Советов рабочих депутатов. Хотя монархия устояла, трещины в её фундаменте стали очевидны.

Февральская революция 1917 года

Через двенадцать лет город вновь оказался в эпицентре бури. Хлебные очереди, усталость от войны и недовольство властью вылились в массовые протесты. Монархия пала, а власть перешла к Временного правительству — и всё это произошло именно в Петербурге.

Октябрьская революция 1917 года

Осенью того же года город снова стал ареной решающих событий. В ночь на 25 октября (7 ноября по новому стилю) вооружённые отряды большевиков заняли ключевые точки: вокзалы, телеграф, мосты. Штурм Зимнего дворца и залп «Авроры» ознаменовали конец Временного правительства и начало новой эпохи.

Три революции превратили Петербург в символ переломной эпохи. Их эхо до сих пор звучит в названиях улиц, в музейных экспозициях и в самом духе города. «Город трёх революций» — не просто меткое выражение, а признание исторической роли Петербурга как места, где решалась судьба страны.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью