Почему Санкт-Петербург называют «городом трёх революций»?

Санкт-Петербург называют «городом трёх революций» из-за того, что именно в этом городе произошли три крупных революционных события начала XX века, которые сыграли ключевую роль в истории России. Эти события — Революция 1905–1907 годов, Февральская революция 1917 года и Октябрьская революция 1917 года.

Революция 1905–1907 годов

Её прологом стало «Кровавое воскресенье» 9 (22) января 1905 года. Мирное шествие рабочих к Зимнему дворцу с петицией к царю было расстреляно. Кровь на снегу потрясла страну и дала старт массовым выступлениям: забастовкам, созданию первых Советов рабочих депутатов. Хотя монархия устояла, трещины в её фундаменте стали очевидны.

Февральская революция 1917 года

Через двенадцать лет город вновь оказался в эпицентре бури. Хлебные очереди, усталость от войны и недовольство властью вылились в массовые протесты. Монархия пала, а власть перешла к Временного правительству — и всё это произошло именно в Петербурге.

Октябрьская революция 1917 года

Осенью того же года город снова стал ареной решающих событий. В ночь на 25 октября (7 ноября по новому стилю) вооружённые отряды большевиков заняли ключевые точки: вокзалы, телеграф, мосты. Штурм Зимнего дворца и залп «Авроры» ознаменовали конец Временного правительства и начало новой эпохи.