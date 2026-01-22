Ошибка миллионов хозяюшек приводит к порче лака на мебели: клинер раскрыла правду

Лакированные поверхности требуют особого ухода, и неправильно подобранное средство может нанести непоправимый ущерб. На вопрос «Городового» о том, что может испортить лак, подробно ответила Анастасия Савчук, генеральный директор клининговой компании «Настенька».
Что категорически нельзя использовать
По словам экспертап уборке, опасность представляют практически все агрессивные составы и инструменты.
«Нельзя пользоваться абразивными средствами. То есть это жесткие губки, там понятно, что всякие железные мочалки, слишком жесткие щетки, меламиновая губка, это тоже абразив», — поясняет Анастасия.
Не менее вредна концентрированная химия: «Также нельзя применять химию концентрированную, как щелочную, это абсолютно 100%, но так и кислоты, растворители, спирт, ацетон, это все будет оставлять мутные пятна, то есть это все разъедает лакокрасочные покрытия».
Единственное безопасное решение
Для бережного ухода специалист рекомендует использовать только нейтральные моющие средства в слабой концентрации. После влажной обработки поверхность нужно сразу же насухо вытереть мягкой тканью, не оставляя разводов и следов влаги. Такой подход сохранит блеск и целостность покрытия на долгие годы.