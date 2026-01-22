Городовой / Полезное / Ошибка миллионов хозяюшек приводит к порче лака на мебели: клинер раскрыла правду
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Дорогую «химозу» для мытья пола оставил Проперу: соль и горчица справляются лучше Полезное
Хитрый трюк для первого свидания: отключаешь звук одним движением, и никто не заметит — это просто волшебство, а не настройки Полезное
Рекорд подо льдами: как российские полярники на станции «Восток» устроили огород мечты в антарктической стуже Город
Какое расстояние от Санкт-Петербурга до Карелии? Вопросы о Петербурге
Общество клеймит мою привычку, но мое тело говорит: «Да, это то, что надо!» Слушай тело, а не бабушкины догмы Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Рецепты Эксклюзив Происшествие
Категории
Общество Спорт Полезное
Эксклюзив

Ошибка миллионов хозяюшек приводит к порче лака на мебели: клинер раскрыла правду

Опубликовано: 22 января 2026 08:15
 Проверено редакцией
уборка
Ошибка миллионов хозяюшек приводит к порче лака на мебели: клинер раскрыла правду
Фото: Городовой.ру

Лакированные поверхности требуют особого ухода, и неправильно подобранное средство может нанести непоправимый ущерб. На вопрос «Городового» о том, что может испортить лак, подробно ответила Анастасия Савчук, генеральный директор клининговой компании «Настенька».

Что категорически нельзя использовать

По словам экспертап уборке, опасность представляют практически все агрессивные составы и инструменты.

«Нельзя пользоваться абразивными средствами. То есть это жесткие губки, там понятно, что всякие железные мочалки, слишком жесткие щетки, меламиновая губка, это тоже абразив», — поясняет Анастасия.

Не менее вредна концентрированная химия: «Также нельзя применять химию концентрированную, как щелочную, это абсолютно 100%, но так и кислоты, растворители, спирт, ацетон, это все будет оставлять мутные пятна, то есть это все разъедает лакокрасочные покрытия».

Единственное безопасное решение

Для бережного ухода специалист рекомендует использовать только нейтральные моющие средства в слабой концентрации. После влажной обработки поверхность нужно сразу же насухо вытереть мягкой тканью, не оставляя разводов и следов влаги. Такой подход сохранит блеск и целостность покрытия на долгие годы.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью