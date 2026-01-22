Я в восторге от петербургского снегопада: мои цветочные почки спасены, и я уже вижу, какой будет урожай

В условиях переменчивой погоды Санкт-Петербурга вопрос о влиянии снежной зимы на будущий урожай и состояние почвы всегда вызывает повышенный интерес.

Агроном Елизавета Тихонова поделилась с порталом «Городовой» своим экспертным мнением о том, как обильные снегопады сказываются на земле и садовых культурах.

Земля под защитой: преимущество снегового покрова

Согласно мнению специалиста, обильный снег — это безусловное благо для почвы.

Елизавета Тихонова Агроном “Погодные условия всегда влияют на развитие. Это очень хорошо для земли”, — утверждает агроном.

Снежное одеяло выполняет критически важную функцию естественного укрытия.

Прежде всего, это касается многолетних растений. Снег надежно “укрывает хорошо корневую систему многолетников”. Это спасает их от суровых морозов, предотвращая вымерзание.

Защита распространяется и на кустарники:

“На кустарнике укрывают цветочные почки”.

Елизавета Тихонова отмечает, что при метровом снежном покрове, как это бывает, например, на смородине или крыжовнике, растение оказывается полностью под снегом.

Это гарантирует сохранность почек, что прямо влияет на будущий урожай:

“Полностью сохранится плодоношение, урожай будет хороший”.

Зерновые и идеал промораживания

Для зерновых культур снежная зима также является идеальным сценарием. Почва получает необходимое увлажнение и защиту от промерзания на критическую глубину. Агроном подчеркивает:

“Почва напитается хорошо, озимые хорошо укрыты. Это замечательно”.

Контраст с предыдущим годом становится очевиден:

“Вот плохо было в прошлом году, когда снега не было, а в этом году все отлично”.

Отсутствие снежного покрова — это прямой риск для корневых систем и почек.

Природная дезинфекция: мороз и теплицы

Снег и связанное с ним промораживание не только защищают, но и очищают. Низкие температуры, достигающие грунта, играют роль природного санитара.

“Во-первых, при промораживании почвы убивается очень много вредителей. Погибают многие болезни”.

Особенно эффективен этот процесс в тепличных условиях. Елизавета Тихонова описывает идеальный осенне-зимний цикл для теплиц.

Промерзание почвы в теплицах уничтожает патогены и вредителей на глубоком уровне. В результате весной, по словам агронома, теплица оказывается “чище намного, чем осенью”.

Таким образом, снежная зима в Петербурге — это не просто сезонное явление, а необходимый этап оздоровления почвы и гарантия будущего обильного урожая.

