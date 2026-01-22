«Сложности из-за изменений в покупательском поведении»: почему Петербург теряет торговые центры

Торговые комплексы Санкт-Петербурга переживают период значительной трансформации. Витрины, некогда притягивавшие пешеходные потоки, теперь всё чаще пустуют.

Основной причиной такого положения дел стало повсеместное доминирование онлайн-магазинов и легкодоступных пунктов выдачи заказов.

Прогнозировать судьбу офлайн-торговли становится всё сложнее, когда виртуальный шоппинг предлагает лучшую цену и более широкий ассортимент.

Ощутимый отток покупателей по секторам

Цифры красноречиво говорят о смене потребительских приоритетов. Самый ощутимый отток покупателей зафиксирован в категориях, которые традиционно были ядром офлайн-ритейла.

Сектор товаров для дома, включая DIY (сделай сам), показал падение трафика на 7%. Бытовая техника и электроника также продемонстрировали заметное снижение интереса к физическим магазинам — минус 5%.

Даже сегмент одежды (fashion), который долгое время считался защищенным от онлайн-агрессии, потерял около 2% покупателей.

Дмитрий Чумаков, маркетолог, генеральный директор агентства маркетинговых исследований Vector Market Research, комментирует порталу «Городовой» сложившуюся ситуацию:

“Оффлайн торговые комплексы испытывают существенные сложности из-за изменений в покупательском поведении, а также из-за того, что они существенно поменяли формат своей работы ввиду сокращения выручки многих арендаторов, что также зачастую влияет на арендные платежи”.

Скорость, выбор и цена: преимущества онлайна

Ключевые преимущества, которые перетянули потребителей на сторону интернета, очевидны.

Онлайн-площадки предлагают не только более выгодную ценовую политику, но и радикально большую скорость приобретения искомого товара.

“Покупки онлайн стали дешевле, скорее, а выбор товаров в онлайн зачастую превосходит даже специализированные оффлайн магазины практически любой направленности”.

В условиях, когда пункты выдачи расположены практически на каждом углу, необходимость тратить время на дорогу до крупного ТЦ для покупки одной вещи становится неоправданной.

Путь к спасению: переформатирование в центры впечатлений

Возникает закономерный вопрос о будущем торговых центров. Если функция продажи товаров всё больше уходит в виртуальное пространство, офлайн-площадки должны предложить нечто, что невозможно получить удаленно.

Эксперт видит выход в смене акцентов в структуре арендаторов.

“Скорее всего торговым центрам нужно будет переформатироваться и увеличивать в структуре арендаторов долю индустрии развлечений, спорта и общественного питания, а также культуры — это то, где оффлайн может конкурировать с онлайном достаточно легко”.

ТЦ должны трансформироваться из мест для транзакций в пространства для социального взаимодействия и получения уникального опыта.

Специалист приводит примеры из зарубежного опыта, где этот процесс уже достиг высокого уровня.

“Похожие изменения уже давно заметны, например, в Китае, где доля предприятий ресторанного сегмента в структуре арендаторов существенно выше, чем у нас”.

Акцент на еду, досуг и новые форматы услуг — вот путь, позволяющий торговым комплексам сохранить свою актуальность в эпоху цифровой экспансии.

