Окна будут в грязи: клинер назвала главную ошибку хозяек, из-за нее и появляются разводы

Среди множества домашних хитростей есть один, казалось бы, проверенный поколениями совет: мыть стёкла скомканной газетой, чтобы не оставалось разводов. Однако этот метод не только неэффективен, но и может серьёзно навредить вашим окнам.

Что происходит на самом деле

Вопреки распространённому мнению, газетная бумага не полирует стекло, а действует как мягкий абразив. Её волокна и типографская краска, размокая, легко оставляют на поверхности микроскопические царапины. Со временем эти царапины становятся заметнее, стекло мутнеет и теряет блеск.

Кроме того, влажная краска с газеты может размазаться по стеклу, оставляя трудновыводимые серые или чёрные полосы. Удалить такие следы бывает очень сложно, и вместо быстрой уборки хозяйка получает дополнительную проблему.

Чем мыть правильно

Для идеального результата без разводов и повреждений профессионалы советуют использовать специальные средства для стёкол, мягкие микрофибровые тряпки или поролоновые скребки. Они бережно очищают поверхность, не царапая её, и действительно оставляют кристальную чистоту.