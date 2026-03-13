Готовлю настоящий марокканский кус-кус: ароматный рецепт прямиком из Северной Африки
Готовлю настоящий марокканский кус-кус: ароматный рецепт прямиком из Северной Африки

Опубликовано: 13 марта 2026 23:01
 Проверено редакцией
Готовлю настоящий марокканский кус-кус: ароматный рецепт прямиком из Северной Африки
Готовлю настоящий марокканский кус-кус: ароматный рецепт прямиком из Северной Африки
Когда хочется приготовить настоящий кус-кус, который будет воздушным, ароматным и насыщенным вкусом, выручает рецепт с курицей и овощами.

Этот вариант отличается от привычной каши: крупа получается лёгкой, а соус — насыщенным и пряным. Рецептом поделился автор Дзен-канала «Вкус мира».

Ингредиенты:

кус-кус — 300 г, куриные бедра — 600 г, морковь — 200 г, кабачок — 200 г, лук — 150 г, нут отварной — 150 г, томаты — 150 г, чеснок — 10 г, оливковое масло — 40 мл, куркума — 4 г, молотый кумин — 3 г, молотая паприка — 4 г, соль — 8 г, чёрный перец — 2 г, куриный бульон — 700 мл, свежая кинза — 15 г.

Общее время приготовления: 60 минут

Приготовление:

В миску насыпаю 300 г крупы, добавляю 20 мл оливкового масла и 150 мл тёплой воды. Аккуратно перемешиваю руками, чтобы каждая гранула слегка увлажнилась, и оставляю на 10 минут. Затем разрыхляю крупу пальцами — она должна стать воздушной.

В глубокой кастрюле разогреваю 20 мл оливкового масла. Добавляю 150 г лука и 10 г чеснока, готовлю около 3 минут до появления яркого аромата.

Добавляю 600 г куриных бедер и обжариваю примерно 5 минут до лёгкой золотистой корочки. После этого добавляю специи: 4 г куркумы, 3 г кумина, 4 г паприки, 2 г чёрного перца и 8 г соли. Хорошо перемешиваю.

Добавляю 200 г моркови, 200 г кабачка, 150 г томатов и 150 г нута. Вливаю 700 мл куриного бульона. Тушу на среднем огне около 25 минут, пока соус не станет насыщенным и ароматным.

Пока тушится соус, готовлю кус-кус на пару: перекладываю крупу в дуршлаг, ставлю его над кастрюлей с кипящей водой, накрываю крышкой. Пропариваю 10 минут, затем разрыхляю вилкой.

Выкладываю кус-кус на большое блюдо, сверху распределяю курицу с овощами, поливаю несколькими ложками ароматного бульона и посыпаю 15 г свежей кинзы.

Автор:
Александр Асташкин
