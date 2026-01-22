«Это какая-то шляпа»: что за новые правила для водителей в России

В последнее время в дискуссиях о безопасности дорожного движения все острее встает вопрос о контроле состояния здоровья водителей, достигших 65-летнего возраста. Введены дополнительные проверки — внимание, слух, координация и скорость реакции.

Врачи теперь оценивают не только сиюминутное состояние, но и стабильность здоровья за последние месяцы. При малейших сомнениях в способности безопасно управлять транспортным средством допускается временное ограничение или даже полное лишение прав.

Справедливо ли подобное ужесточение? Автоэксперт Дмитрий Попов категоричен в своей оценке.

Десятилетний цикл и иллюзия контроля

По мнению эксперта, акцент на дополнительных проверках в рамках текущего процесса имеет мало смысла. Дмитрий Попов считает новую инициативу неэффективной:

"Это какая-то шляпа, потому что у нас медицинская справка нужна всего один раз в 10 лет при переоформлении водительского удостоверения. Поэтому будут там дополнительные проверки памяти или не будут, это в общем не имеет особенного значения".

Он апеллирует к существующей системе:

“Вот у меня водительское удостоверение получено в 2020 году, в следующий раз я приду за водительским удостоверением в 2030 году, и мне будет уже 62 года. Ну, а потом я в следующий раз после 30-го приду в 40-м, когда мне будет 72 года”.

Главная проблема видится в том, что “в периоде от 62 до 72 никто у меня не будет ничего такого проверять”. Медицинская справка, по сути, требуется лишь “один раз в 10 лет при переоформлении водительского удостоверения”.

Заболевания и будущие базы данных

Существующие требования и перечень заболеваний, при которых запрещается управление транспортными средствами, затрагивают и возрастные патологии — инсульт, инфаркт.

Если врачи сочтут необходимым углубленное обследование, они его проведут — но, опять же, в рамках штатной десятилетней проверки.

Однако будущее может внести коррективы в этот порядок. Эксперт упоминает в беседе с «Городовой» о планах по интеграции данных:

“Надо заметить, что у нас 1 марта 27 года будет объединение баз данных Минздрава с диагнозами, которые мы получаем при штатных медицинских манипуляциях, процедурах и ГИБДД”.

Если в рамках обычного обследования обнаружится болезнь, запрещающая вождение, врач получит право занести данные в общую базу и приостановить действие удостоверения.

Роль узких специалистов и предвыборный аспект

Важно понимать границы компетенции врачей. Специалист не будет искать проблему, выходящую за рамки его профиля.

“Допустим, у меня по сердцу болячка есть, а он окулист. Если он по зрению найдет болячку, запрещающую управлять, то он задачу и решит”.

Дмитрий Попов связывает внезапное усиление контроля с политическим календарем. Он полагает, что подобные идеи часто появляются в периоды, предшествующие голосованию.

“У нас чем ближе к выборам, чем ближе к сентябрю, к единому дню голосования, мне кажется, тем глупее и абсурднее идеи вываливаются от людей, которые не знают, как устроен процесс. Честно”, — заключает эксперт, ставя под сомнение практическую реализуемость и своевременность введения данных дополнительных мер.

