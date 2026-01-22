Городовой / Полезное / Фарш для пельменей не кручу: на отдыхе в Махачкале подсмотрел за дагестанской хозяйкой, вот что она клала в тесто
Фарш для пельменей не кручу: на отдыхе в Махачкале подсмотрел за дагестанской хозяйкой, вот что она клала в тесто

Опубликовано: 22 января 2026 18:15
 Проверено редакцией
курзе
Фарш для пельменей не кручу: на отдыхе в Махачкале подсмотрел за дагестанской хозяйкой, вот что она клала в тесто
Фото: Городовой.ру

Знакомые всем пельмени в Дагестане имеют свою уникальную версию, которая точно удивит ваших близких. Местные хозяйки готовят курзе — вкуснейшие вареники с совершенно не мясной, но очень сытной и ароматной начинкой. Такое блюдо станет изюминкой любого стола.

Ингредиенты

Для теста:

  • Мука — 460 г
  • Вода холодная — 265 мл
  • Соль — 5 г

Для начинки:

  • Творог рассыпчатый — 300 г
  • Шпинат свежий — 50 г
  • Лук репчатый — ½ шт.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Масло топлёное — для жарки
  • Соль — по вкусу

Приготовление

Шаг 1. Тесто. Замесите эластичное тесто из муки, холодной воды и соли. Накройте его плёнкой и дайте отдохнуть 20-30 минут при комнатной температуре.

Шаг 2. Начинка. Мелко нарежьте шпинат и обжарьте его на топлёном масле пару минут. Отдельно пассеруйте мелко нарезанный лук до золотистого цвета. В миске разомните творог вилкой, добавьте обжаренные овощи, сырое яйцо и соль. Тщательно перемешайте.

Шаг 3. Лепка. Раскатайте тесто в тонкий пласт. Стаканом вырежьте кружки диаметром около 7 см. На каждый кружок выложите чайную ложку начинки, сформируйте пельмени, хорошо защипнув края.

Шаг 4. Варка. Отваривайте курзе в подсоленной кипящей воде 4-5 минут после всплытия. Подавайте горячими со сметаной, топлёным маслом или острой аджикой.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
