Фарш для пельменей не кручу: на отдыхе в Махачкале подсмотрел за дагестанской хозяйкой, вот что она клала в тесто

Знакомые всем пельмени в Дагестане имеют свою уникальную версию, которая точно удивит ваших близких. Местные хозяйки готовят курзе — вкуснейшие вареники с совершенно не мясной, но очень сытной и ароматной начинкой. Такое блюдо станет изюминкой любого стола.
Ингредиенты
Для теста:
- Мука — 460 г
- Вода холодная — 265 мл
- Соль — 5 г
Для начинки:
- Творог рассыпчатый — 300 г
- Шпинат свежий — 50 г
- Лук репчатый — ½ шт.
- Яйцо — 1 шт.
- Масло топлёное — для жарки
- Соль — по вкусу
Приготовление
Шаг 1. Тесто. Замесите эластичное тесто из муки, холодной воды и соли. Накройте его плёнкой и дайте отдохнуть 20-30 минут при комнатной температуре.
Шаг 2. Начинка. Мелко нарежьте шпинат и обжарьте его на топлёном масле пару минут. Отдельно пассеруйте мелко нарезанный лук до золотистого цвета. В миске разомните творог вилкой, добавьте обжаренные овощи, сырое яйцо и соль. Тщательно перемешайте.
Шаг 3. Лепка. Раскатайте тесто в тонкий пласт. Стаканом вырежьте кружки диаметром около 7 см. На каждый кружок выложите чайную ложку начинки, сформируйте пельмени, хорошо защипнув края.
Шаг 4. Варка. Отваривайте курзе в подсоленной кипящей воде 4-5 минут после всплытия. Подавайте горячими со сметаной, топлёным маслом или острой аджикой.