В Петербурге зима сдала позиции: врачи удивились резкому спаду ледяных ЧП

В городе на Неве отмечено сокращение числа обращений по поводу зимних травм, связанных с гололёдом и снежным покровом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказал руководитель НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Вадим Мануковский. Согласно его словам, в нынешнем сезоне пациентов стало заметно меньше.

Он также поделился наблюдением о смене характера зимних повреждений: жители всё чаще падают не на снежной каше, а на твёрдом льду. Мануковский объяснил, что причиной становится не некачественная уборка, а температурные перепады, вследствие которых очищенные тротуары покрываются ледяной коркой. Эксперт заявил:

«В этом году пациенты получают травмы, не поскользнувшись на снегу, а поскользнувшись на корке льда. То есть, грубо говоря, человек скользит из-за того, что возникают перепады температуры, а сама территория убрана».

В учреждении функционируют три отделения, специализирующихся на лечении подобных случаев, и зимой все они продолжают работать в обычном режиме, без избыточной нагрузки.

