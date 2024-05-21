Почему в Швеции не любят Карлсона, а в России он один из любимых персонажей

Российским читателям и телезрителям хорошо знаком Карлсон. Это персонаж сказки шведской писательницы Астрид Линдгрен, по которой также был снят мультфильм. История повествует об одиноком мальчике, который обзавелся другом в лице забавного толстячка с пропеллером.

И если в России персонажа воспринимают положительно, то вот в Швеции отношение к нему совсем иное. Конечно же, его не презирают, но и симпатии Карлсон не вызывает. И вот почему.

Как Карлсон появился в России

На русский язык повесть о Малыше и Карлсоне, живущем на крыше, перевели в 1955 году. Уже тогда изначальный посыл истории был искажен, считает внук писательницы Олоф Нюман.

Оказывается, переводчики намеренно адаптировали историю, направив ее в более позитивное русло, поскольку у нас принято, что сказки должны быть добрыми. Именно поэтому Карлсон был изображен как веселый и безобидный. Таким же он стал и в мультике.

Казалось бы, в Карлсоне действительно нет ничего плохого. Он любит лакомиться сладким, весело проводит время, беззаботно гуляет по крышам. Но вот менталитет шведов заставляет взглянуть на эту картину иначе.

Каким выглядит Карлсон в глазах шведов

Изначальный посыл сказки все тот же. Мальчик, которого называют просто Малышом, страдает от недостатка внимания, но вдруг заводит дружбу с Карлсоном и перестает чувствовать себя одиноко. Но шведы не спешат радоваться за Малыша. Ведь по их мнению, у Карлсона есть целых три недостатка.

Во-первых, его считают эгоистичным. Он ни капли не стесняется наведываться к друзьям без приглашения, при этом лопает без остановки все сладости и не делится с остальными.

Во-вторых, Карлсона считают безответственным. Он любит веселиться и шалить, но абсолютно не отвечает за последствия. Заметив неладное, он тут же пропадает, оставляя все на друга.

Но главная проблема заключается в том, что Карлсон в свои годы выглядит абсолютно несерьезным и вызывает подозрения. Сам он называет себя мужчиной в полном расцвете сил, но его характер такому званию не соответствует.

Шведы не понимают, почему человек в таком солидном возрасте совсем не имеет друзей-ровесников, нелегально живет на крыше и при этом проводит много времени с чужим ребенком.

Поэтому в Швеции практически не встречаются сувениры с этим персонажем. А сама писательница была крайне удивлена, что столь сомнительная личность стала в Советском Союзе одним из главных любимчиков, говорится на портале «‎Рамблер».

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