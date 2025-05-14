Братская могила вместо парка: почему Марсово поле в Петербурге вызывает противоречивые мнения у туристов

Марсово поле — одна из самых известных площадей Санкт-Петербурга, окруженная с трех сторон реками: на севере — Нева, на юге — Мойка, на востоке — Лебяжья канавка.

Это место с богатой историей, которое видело военные парады, революционные митинги и протестные акции.

Однако, судя по впечатлениям, которыми люди охотно делятся в Сети, Марсово поле оставляет двоякое ощущение. Почему это место вызывает столь противоречивые чувства и что о нем думают петербуржцы?

Некоторые факты из истории: от «Потешного поля» до места протестов

Первоначально территория носила название «Потешное поле», затем была переименована в «Царицын луг». Название «Марсово поле» дано в честь древнеримского бога войны Марса, по аналогии с площадями в Париже и Риме.

С 1918 по 1944 год площадь носила название «Жертв революции» в честь погибших и раненых в дни Февральской революции. В 1957 году по проекту архитектора С. Г. Майофиса на Марсовом поле сооружен первый в СССР Вечный огонь. В начале 2000-х годов на поле проходили митинги и протестные акции.

В 2012 году постановлением губернатора площадь получила статус «места коллективного обсуждения общественно значимых вопросов».

Недостатки: мало растительности, кладбище в центре

Марсово поле — место с таким названием есть во многих странах. Их объединяет военное назначение — здесь тренировались бойцы, устраивали парады и строили казармы. И названы все эти места в честь римского бога войны Марса. Например, греческое Марсово поле в Афинах, на месте которого теперь растут деревья и цветут кустарники.

Его сравнивают с питерским Марсовым полем.

«Марсово Поле в 18 веке представляло собой болото, позже его осушили и при Петре первом здесь проводили военные парады. В начале 19 века на этой местности появились первые казармы. А вот в 20 веке поле превратилось в кладбище, здесь захоронены участники революционных движений, восстаний и т. д. Память погибших было решено увековечить, для этого спроектировали мемориальный комплекс «Героям-борцам за победу России, павшим жертвою в этой борьбе». И в центре памятных плит горит вечный огонь. Но гулять тут не очень приятно. Во-первых, все-таки это место захоронения и отдыхать тут как-то не тянет. Во-вторых, открытая местность, а не парк не особо располагает для прогулок», — пишут туристы на сайте otzovik.

Поле для мертвых, а не для жизни: тягостное впечатление

Вместо уютного парка с деревьями и цветами посетители видят широкое открытое пространство, которое более напоминает мемориальный комплекс, чем место для отдыха. Многие отмечают, что атмосфера поля скорее тягостная, чем располагающая к прогулкам и развлечениям. Такая атмосфера связана с тем, что это место является мемориалом в память о жертвах революции.

Пламенное название «Площадь Жертв Революции»: некрополь в центре города

А ведь Марсово поле одно время носило пламенное название «Площадь Жертв Революции». Дело в том, что ровно посередине этого пустого пространства находится самый настоящий некрополь, кладбище. И началась эта история с того, что в 1917 году на Марсовом поле при большом стечении народа в братских могилах похоронили 180 погибших во время Февральской революции.

Напоказ и против желания родственников: революционный митинг вместо похорон

Как пишет канал «Вестник некрополиста», траурную церемонию провели напоказ, назло старым порядкам и против желания родственников. Не приглашали и священников для отпевания. Зато устроили настоящий революционный митинг.

Этот факт из истории Марсова поля лишь усиливает двоякое впечатление от этого места. С одной стороны, это память о жертвах революции, с другой — место, которое было использовано для пропаганды и политических целей.

Поэтому Марсово поле — это место, которое вызывает противоречивые чувства и не оставляет равнодушным. Оно хранит в себе богатую историю, связанную с военными парадами, революционными митингами и мемориальными церемониями.