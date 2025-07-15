«Поддон», «Этажи» и «Ласточка»: какие места Петербурга стали убежищем для альтернативной молодежи

Гид по местам, где течет иная жизнь.

Пока туристы штурмуют Дворцовую и ждут рассвета на набережных, неформалы давно живут другой жизнью — более стихийной, самобытной и немного панковской.

Советское время не предоставляло много выбора для молодежи, но перестройка и открытость начала 90-х изменили ситуацию.

Запрещенные стили и музыкальные течения вышли на свет, и ярлык “неформалы” начал постепенно превращаться из упрека в оплот гордой самоидентификации.

Любимые заведения неформалов

Бар “Поддон” на Лиговском проспекте признан одним из главных мест встречи петербургских неформалов.

Заведение ведут яркие, татуированные ребята с выразительными усами, которые задают андерграундный дух.

Вечерами здесь собирается разнообразная публика: фанаты альтернативной музыки, художники, шахматисты и любители авторского кино.

На Лиговском проспекте, 74 находится место под названием “Этажи”. Сюда стекаются неформалы разных субкультур, в поисках комиксов, манги, кей-поп музыки, или других “странностей”.

Это одна из высочайших открытых площадок в Петербурге, где проводятся пикники, вечеринки, концерты и показы кино за доступной ценой 100–150₽.

На крыше пространства можно насладиться панорамным видом на город и общаться с единомышленниками в спокойной, или энергичной обстановке.

Завод по производству радиаторов и колес для царского поезда в XIX веке, сейчас культурный центр “Сан-Галли”.

Это место стало центром для выставок, дизайн-маркетов, перфомансов и уличной культуры, где можно увидеть современное искусство и познакомиться с яркими личностями.

Заведение “Ласточка” на Кантемировской, 39 является своеобразным домом для панков, металистов и электроников, предлагая:

Сценическую площадку для жанров, не принимаемых на крупных коммерческих площадках.

Собирает аудиторию, предпочитающую нестандартное искусство и культурные мероприятия.

В Ионотеке можно услышать андеграундные концерты, рейвы и прочую неформальную музыку, на тематические трэш-вечеринки приходят множество местных субкультур.

Здесь ежедневно проходят мероприятия, где можно присоединиться к общению неформалов, услышать поэзию и участвовать в открытом микрофоне.

Петербург и его третьи места

В Петербурге сформировалась богатая сеть “третьих мест”, которые не просто кафе, бары или клубы — это креативные хабы:

Именно такие заведения создают альтернативный культурный контекст, становясь магнитами для креативной молодежи и инициативной публики.

Они предоставляют площадку для начинающих артистов, организаторов и активистов, преобразуя городскую культуру и общественное пространство.

Такие уникальные места делают Петербург особым городом, где разнообразие культурных сцен создает уют и возможности для самовыражения даже среди наиболее неординарных его граждан.