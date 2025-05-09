Руины посреди Петергофа: как найти место, где уединялась Екатерина II

В Петергофе, среди знаменитых фонтанов и дворцов, есть место, пропитанное историей и уединением — это руины Английского дворца. К сожалению, он был утерян, но на его месте есть памятник, напоминающий о том, что мы не должны забывать свою историю.

История создания

В XVIII веке регулярные парки с фонтанами стали казаться старомодными. Поэтому Екатерина II решила создать в Петергофе резиденцию в новом стиле — пейзажном. Так и началось строительство Английского дворца и парка.

Английский дворец

Дворец строился с 1780 по 1796 год. Он был задуман как место уединения Екатерины II. Архитектор Кваренги спроектировал монументальное трехэтажное здание в стиле классицизма с колоннами и широкой гранитной лестницей. Дворец стал одним из первых творений Кваренги в России.

Внутри дворец отличался лаконичностью и элегантностью. Большую роль играли лепнина и роспись стен. Екатерина II мечтала проводить здесь время вдали от придворной суеты. Однако, после смерти императрицы, дворец постигла печальная участь. Павел I превратил его в казарму. Позже, при Александре I, Кваренги отремонтировал дворец, и он использовался для приема иностранных гостей.

Разрушение и современность

Во время Великой Отечественной войны дворец был полностью разрушен артиллерийским огнем. Его не стали восстанавливать, сообщает Петербург Центр. Сейчас на месте дворца установлен памятный камень. Английский парк находится в полузаброшенном состоянии. Тем не менее он остается популярным местом для прогулок и пикников. Здесь можно почувствовать дух истории, представить себе, как Екатерина II прогуливалась по этим аллеям, мечтая об уединении.