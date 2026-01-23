Городовой / Вопросы о Петербурге / Правда ли, что Санкт-Петербург и Мариуполь являются городами-побратимами?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Чушь собачья»: почему «удаленка» для водителей — лишь видимость прогресса Общество
В составе повсеместно спред: как выбрать настоящее сливочное масло в «Магнитах» и «Перекрестках» Полезное
Какими народными промыслами славится Санкт-Петербург? Вопросы о Петербурге
Скандал в Хамовниках: почему Лурье не даёт покоя Долиной Город
Центр Петербурга — самая опасная зона ночью: планировщик раскрыл, где вас точно обчистят, и это не те окраины, о которых вы думаете Город
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Рецепты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Правда ли, что Санкт-Петербург и Мариуполь являются городами-побратимами?

Опубликовано: 23 января 2026 16:15
 Проверено редакцией
зима, инсталляция, сердце
Правда ли, что Санкт-Петербург и Мариуполь являются городами-побратимами?
Global Look Press/Zamir Usmanov

Да, это так. Санкт-Петербург и Мариуполь являются городами-побратимами. Соответствующее соглашение об установлении побратимских связей было официально подписано 1 июня 2022 года. В рамках этого сотрудничества Санкт-Петербург оказывает помощь в восстановлении инфраструктуры, жилых домов, школ и социальных объектов Мариуполя.

Чем Петербург помогает Мариуполю?

Помимо восстановления города, между Петербургом и Мариуполем идет обмен опытом между педагогами, врачами, проводятся совместные спортивные мероприятия, организуются поездки мариупольских школьников в оздоровительные лагеря Петербурга.

В дальнейшем сотрудничество планируется развивать и ввести это в систему. Наиболее перспективными направлениями взаимодействия называются здравоохранение, образование, спорт, информационные технологии и цифровизация, а также развитие промышленных предприятий.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью