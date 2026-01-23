Правда ли, что Санкт-Петербург и Мариуполь являются городами-побратимами?

Да, это так. Санкт-Петербург и Мариуполь являются городами-побратимами. Соответствующее соглашение об установлении побратимских связей было официально подписано 1 июня 2022 года. В рамках этого сотрудничества Санкт-Петербург оказывает помощь в восстановлении инфраструктуры, жилых домов, школ и социальных объектов Мариуполя.
Чем Петербург помогает Мариуполю?
Помимо восстановления города, между Петербургом и Мариуполем идет обмен опытом между педагогами, врачами, проводятся совместные спортивные мероприятия, организуются поездки мариупольских школьников в оздоровительные лагеря Петербурга.
В дальнейшем сотрудничество планируется развивать и ввести это в систему. Наиболее перспективными направлениями взаимодействия называются здравоохранение, образование, спорт, информационные технологии и цифровизация, а также развитие промышленных предприятий.