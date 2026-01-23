Городовой / Полезное / Увеличивают смету, вредят: устаревшие методы ремонта, в которые россияне вцепились мертвой хваткой
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Ледовое испытание: как городской транспорт Петербурга встречает морозную атаку Город
Откуда отправляется «Сапсан» из Москвы в Санкт-Петербург? Вопросы о Петербурге
«Ваниш» пост сдал, молоко выводит пятна сильно быстрее: даже на окрашенной вином белой блузке Полезное
Бабушкин опыт — это не шутки: натер лист — и комары не подлетают! Стоит копейки, а пользы как от целой аптеки Полезное
Сколько стоит вечер вне дома: петербуржцы раскрыли неожиданные секреты своих гастрономических трат Город
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Рецепты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное
Эксклюзив

Увеличивают смету, вредят: устаревшие методы ремонта, в которые россияне вцепились мертвой хваткой

Опубликовано: 23 января 2026 10:15
 Проверено редакцией
ремонт
Увеличивают смету, вредят: устаревшие методы ремонта, в которые россияне вцепились мертвой хваткой
Фото: Городовой.ру

Многие, затевая ремонт, по привычке используют старые технологии, которые давно потеряли актуальность. Фёдор Васильев, основатель компании «ГЛАВСНАБ» и строительный эксперт, в разговоре с «Городовым» объяснил, какие методы безнадёжно устарели и только создают лишние проблемы.

Гидроизоляция: не нужно покрывать всё

Распространённая ошибка — покрывать всю ванную комнату гидроизоляцией от пола до потолка, например, «жидким стеклом».

«Это гигантский перерасход средств и сил», — отмечает эксперт.

Современные нормы требуют изолировать только локальные «мокрые зоны»: пол, участки стен у душа или ванны на высоту 20 см и зону вокруг раковины. «Жидкое стекло» же создаёт хрупкий слой, под который современный плиточный клей не схватится, что в будущем приведёт к отваливающейся плитке.

Гипсокартон: клеить нельзя, каркас нужен

Ещё один устаревший приём — приклеивание гипсокартона прямо к стене на клей или пену. «Этим убивается сама суть технологии», — поясняет Васильев. Главное преимущество гипсокартона — создание идеально ровной плоскости и возможность скрыть коммуникации и неровности.

Приклеенный лист просто повторяет все изъяны старой стены. Правильный метод — монтаж на металлический каркас.

Стяжка пола: забыть про «железнение»

Традиция посыпать свежую стяжку чистым цементом («железнение») также ушла в прошлое. Этот метод был актуален для старых «тощих» растворов. Современные пескобетонные смеси (М300 и выше) сами по себе прочны.

Цемент сверху образует слабый слой, который будет пылить и шелушиться. Для ровного пола лучше использовать наливные смеси, а для особой прочности (в гараже) — специальные упрочняющие топпинги.

Выравнивание стен: без фанатизма

Нет смысла выводить штукатурку «в ноль», до идеальной гладкости, если стены потом всё равно будут шпаклёваться. Достаточно оставить небольшой перепад в пару миллиметров на два метра. Затем наносится стартовая, а затем финишная шпаклёвка. Это экономит и время, и материалы.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью