«Все красиво для туристов»: гид показала, какие исторические корпуса Петербурга скрывают самые модные заведения

Санкт-Петербург преображается — его индустриальное прошлое становится основой для яркого настоящего.

Искусствовед и гид Ирина Полевая отмечает в беседе с «Городовой» появление целого ряда новых культурных пространств, часто занимающих корпуса бывших фабрик и промышленных предприятий.

Эти локации предлагают насыщенную программу, позволяющую провести целый день, не покидая пределов одной территории.

Новая Голландия: Центр притяжения и исторический калейдоскоп

Искусствовед предлагает начать знакомство с “Новой Голландии”, называя ее местом, где “целый день запросто можно провести”. Эта территория предлагает развлечения для самой разной публики.

“Во-первых, это достаточно большая территория, так что там помещается очень даже неплохой каток”.

Кроме того, на острове постоянно проходят различные мероприятия, а наличие ресторанов и детской площадки делает его идеальной точкой для семейного отдыха в самом центре города.

Посещение “Новой Голландии” само по себе становится уроком истории. Здесь можно воспользоваться приложением Easy Travel или послушать проект «Голоса», где “можно нажимать на разные точки и про Новую Голландию, про разные объекты послушать истории”.

История острова действительно богата:

“начинается с Петровских времен и продолжается дальше”.

Хотя не все сохранилось — например, легендарная радиостанция, откуда Ленин провозгласил победу революции, — тем не менее, исторические корпуса стоят. Упоминаются и бывшая тюрьма, прозванная «бутылкой», и кузница, ныне превращенная в ресторан.

“Так что и каток, и рестораны, и различные мероприятия, и выставки, и крафтовые сувениры, все можно там найти”.

Промышленный Север: Васильевский остров как новый центр притяжения

Значительно дальше от центра, ближе к заливу, расположены еще два известных культурных кластера — Брусницын культурный квартал и Севкабельпорт, расположенные на Васильевском острове. Оба пространства также родились на месте бывших промышленных предприятий.

Завод Севкабель некогда производил телеграфные кабели для “Сименс”, а территория Брусницына принадлежала кожевенному заводу.

“Там точно так же пространство довольно большое, поэтому есть и катки в зимнее время”.

Оба кластера предлагают резидентов, магазины и кафе.

Ирина Полевая особо выделяет одно место на Брусницыне:

“там есть совершенно роскошное пространство, называется Alter Ego Home”.

Это место интересно тем, что там представлена антикварная мебель, и проводятся “совершенно потрясающие экскурсии”. Посетители могут прийти не только за покупками, но и “именно с целью просвещения и послушать экскурсию”.

Через дорогу, по Кожевенной линии, находится и сам особняк Брусницыных, который, хотя и находится “в таком довольно-таки обветшавшем состоянии”, также доступен для предварительной записи на экскурсии.

Универсальное времяпрепровождение

“Севкабельпорт” предлагает аналогичный набор развлечений:

“Каток, я думаю, многие жители города его знают. Ну а кроме того, там проводят большие выставки, маркеты”.

Главное — планирование. Заранее проверив расписание на сайтах, можно легко совместить посещение маркета или выставки с катанием на коньках и ужином в одном из многочисленных заведений.

В заключение эксперт резюмирует:

“В общем, всей семье найдется чем там заняться. Так что с культурными пространствами сейчас у нас в Петербурге все очень хорошо”.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.