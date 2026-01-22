Городовой / Город / Куда утекают деньги? Как «сыночка-корзиночка» тайно опустошает семейный кошелёк
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
В Узбекистане редьку не варят — они ее топят в масле, и это шедевр: вот секретный трюк, чтобы горечь ушла, а хруст остался Полезное
Беру 5 кг гречки, спустя неделю вновь иду на рынок: гарнир по-царски варится за 30 мин, уплетается за 10 Полезное
Цены в Петербурге взлетели к зиме: что подорожало сильнее всего? Город
«Змеи, грязь и навязанные туры»: почему Абхазия разочаровывает россиян Общество
Идеальный легкий салат из капусты: голландцы едят такой с 12 века Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Рецепты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Куда утекают деньги? Как «сыночка-корзиночка» тайно опустошает семейный кошелёк

Опубликовано: 22 января 2026 17:24
 Проверено редакцией
Куда утекают деньги? Как «сыночка-корзиночка» тайно опустошает семейный кошелёк
Куда утекают деньги? Как «сыночка-корзиночка» тайно опустошает семейный кошелёк
legion-media / Zoonar / MGO302937183

По мнению экономиста Инны Литвиненко, если в семье проживает взрослый мужчина, не имеющий стабильной работы и постоянного дохода, расходы на его содержание могут достигать значительной части общего бюджета — до 70 процентов.

Она отмечает, что в России увеличивается число мужчин трудоспособного возраста, которые продолжают жить за счёт родителей после 25 лет, а иногда и до преклонных лет. По словам эксперта, такие мужчины часто не имеют постоянного заработка и не стремятся к долгосрочным целям, поэтому их основным источником финансов остаются родители, получающие зарплату или пенсию.

Литвиненко подчеркнула, что родители мужчин из этой категории зачастую выходят на пенсию или готовятся к этому, из-за чего финансовая нагрузка на них становится особо ощутимой. Она сказала:

— Содержание взрослого мужчины может обходиться минимум в треть бюджета, а в ряде случаев — в 50—70%.

Экономист приводит расчёты ежемесячных затрат на содержание взрослого сына в зависимости от региона. В столице и в Петербурге такая сумма, по оценке специалиста, может колебаться от 80 до 120 тысяч рублей в месяц, а на Дальнем Востоке — 50–80 тысяч рублей. Для юга страны эта сумма составляет около 70–100 тысяч рублей в месяц.

Литвиненко пояснила, что мужчины, полностью остающиеся на иждивении родителей, как правило, не создают собственные семьи, не принимают участия в экономической жизни своих регионов и не вносят вклад в налоговые поступления. Это, по её мнению, в конечном итоге сказывается как на демографических, так и на экономических показателях государства.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью