Куда утекают деньги? Как «сыночка-корзиночка» тайно опустошает семейный кошелёк

По мнению экономиста Инны Литвиненко, если в семье проживает взрослый мужчина, не имеющий стабильной работы и постоянного дохода, расходы на его содержание могут достигать значительной части общего бюджета — до 70 процентов.

Она отмечает, что в России увеличивается число мужчин трудоспособного возраста, которые продолжают жить за счёт родителей после 25 лет, а иногда и до преклонных лет. По словам эксперта, такие мужчины часто не имеют постоянного заработка и не стремятся к долгосрочным целям, поэтому их основным источником финансов остаются родители, получающие зарплату или пенсию.

Литвиненко подчеркнула, что родители мужчин из этой категории зачастую выходят на пенсию или готовятся к этому, из-за чего финансовая нагрузка на них становится особо ощутимой. Она сказала:

— Содержание взрослого мужчины может обходиться минимум в треть бюджета, а в ряде случаев — в 50—70%.

Экономист приводит расчёты ежемесячных затрат на содержание взрослого сына в зависимости от региона. В столице и в Петербурге такая сумма, по оценке специалиста, может колебаться от 80 до 120 тысяч рублей в месяц, а на Дальнем Востоке — 50–80 тысяч рублей. Для юга страны эта сумма составляет около 70–100 тысяч рублей в месяц.

Литвиненко пояснила, что мужчины, полностью остающиеся на иждивении родителей, как правило, не создают собственные семьи, не принимают участия в экономической жизни своих регионов и не вносят вклад в налоговые поступления. Это, по её мнению, в конечном итоге сказывается как на демографических, так и на экономических показателях государства.

