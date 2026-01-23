Какие необычные места есть в Санкт-Петербурге для молодежи?

Если вы из числа молодежи, кто устал от стандартных маршрутов и ищет в Питере что-то по-настоящему живое и небанальное, вот подборка мест, где точно не будет скучно.

1. Лофт-проект «Этажи». Крышная с видом на Лиговский проспект, галереи, кафе, граффити и постоянно меняющиеся инсталляции. Можно зависнуть на полдня — фотографировать, пить кофе, разглядывать арт объекты или просто наблюдать за городской суетой сверху. Цена: вход — 150 руб., на крышу — ещё 150 руб.

2. «Голицын лофт». Дворы колодцы с неоновыми вывесками, мастерские, бары и крошечные галереи на набережной Фонтанки. Атмосфера творческого хаоса, идеальные кадры для соцсетей и шанс наткнуться на спонтанную выставку или концерт. Цена: бесплатно (если не заходить в платные заведения).

3. Музей стрит-арта. Бывшая фабрика, превращённая в площадку для граффити и урбан искусства. Стены, лестницы, цеха — всё в ярких образах. Часто проводят мастер классы и вечеринки. Цена: 500–700 руб. (зависит от экспозиции).

4. Бар «Хроники». Полуподвальное место с книгами вместо меню и коктейлями по мотивам классики.

Цена: коктейли — 500–800 руб., закуски — от 300 руб.

5. «Севкабель Порт». Бывший завод на берегу залива, теперь — пространство с кафе, магазинами, концертной площадкой и видом на воду. Цена: вход свободный, еда и напитки — как в среднем по городу.

6. «Новая Голландия». Остров-парк с газонами, дизайнерскими лавочками, фуд-кортом и арт-инсталляциями. Цена: вход бесплатный, еда — от 400 руб., мероприятия — по билетам (обычно 300–1 000 руб.).

7. «Бертгольд центр». Уютный дворик с винтажными магазинами, кофейнями и лестницами для фото.

Цена: бесплатно (покупки — по желанию).

А что еще?

Еще варианты для молодежи, если хочется тепла, общения и отвлечься от гаджетов: антикафе и настольные игры (цена: 200–400 руб./час.), ночные экскурсии на катерах (цена: 1 000–2 500 руб. с человека (зависит от маршрута и судна). Для любителей пощекотать нервы — квест-комнаты и иммерсивные шоу (цена: квесты — 1 500–3 000 руб. за команду, иммерсивные спектакли — от 2 000 руб. с человека).

Другими словами, выбрать есть из чего. Главное — не бояться сворачивать с проторённых троп. В Питере даже во дворе может прятаться своя маленькая вселенная.