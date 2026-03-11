Купил Changan CS35 Plus - через полгода решил продать: сколько потерял в цене и как быстро его забрали

Вокруг китайских автомобилей сегодня много споров. Одни считают их выгодной покупкой, другие сомневаются в их надежности. Часто можно услышать мнение, что такие машины стремительно теряют в цене.
Автоэксперт Андрей Якунин решил проверить теорию на личном опыте. Он купил популярный китайский кроссовер, чтобы через полгода продать его.
Условия эксперимента
Для теста был выбран Changan CS35 Plus 2023 года выпуска. Автомобиль приобретался в начале 2025 года у дилера по цене со скидками. Выбрали версию в богатой комплектации с турбомотором, роботизированной коробкой и панорамной крышей. Стоимость покупки составила 2 250 000 рублей. Главное условие - полгода активной эксплуатации и продажа.
Полгода за рулем
За шесть месяцев владения машина проехала 27 тысяч км. За это время автомобиль показал себя только с хорошей стороны. Двигатель работал бодро, а коробка передач не доставляла хлопот. Кроме того, за весь пробег не было ни одной поломки, даже мелких отказов электроники.
Попытка продажи
Когда пришло время продавать, эксперт изучил рынок и увидел много похожих предложений. Андрей Якунин установил на Changan довольно привлекательную цену - 1 750 000 рублей.
Однако звонки поступали только от перекупщиков. Реальный интерес появился только на 25-й день после публикации объявления. Покупатель тщательно проверил машину и согласился на сделку.
Результаты эксперимента
Потеря за полгода владения составила 500 000 рублей. Получается, что каждый день эксплуатации обходился примерно в 2700 рублей.
"Changan CS35 Plus, как и многие «китайцы» – это автомобиль для тех, кто покупает его надолго. На 5-7 лет минимум. Продавать его через год-два – это смириться с колоссальными финансовыми потерями", - заключил специалист.
