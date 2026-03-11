Рекордный март: Петербург ждёт волну тепла до +10 и выше

Опубликовано: 11 марта 2026 18:00
 Проверено редакцией
Рекордный март: Петербург ждёт волну тепла до +10 и выше
Рекордный март: Петербург ждёт волну тепла до +10 и выше
Global Look Press / Maksim Konstantinov
На предстоящие три дня в Северной столице обещают стабильные 10–13 градусов тепла.

В Санкт-Петербурге 11 марта зафиксирован новый суточный максимум температуры. К 15:00 на основной метеостанции города термометры достигли +10,7 °C, что на 0,9 °C превысило прежний рекорд этого дня, установленный в 2008 году.

Это не единственный прорыв: текущий день стал самым ранним в истории наблюдений, когда в городе температура поднялась выше +10 °C.

Раньше первый раз двузначные плюсы отмечались не ранее 14 марта, отметил Михаил Леус, ведущий эксперт центра погоды «Фобос».

Официальное подтверждение рекорда дадут данные после 21:00, когда проверят максимальные термометры.

Но синоптики не сомневаются: теплая аномалия продлится до конца недели, с вероятными новыми максимумами 12, 13 и 14 марта. Петербург может встретить самую теплую первую декаду марта за всю историю.

Юлия Аликова
