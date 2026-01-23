На этот этап ремонта плюют три четверти россиян, а потом кусают локти: а могли бы потратить пару тысяч, сэкономив десятки

Качественный ремонт строится на мелочах, которые многие недооценивают. Федор Васильев, основатель компании АО «ГЛАВСНАБ», строительный эксперт в беседе с «Городовым» рассказал о двух ключевых этапах, к которым часто относятся спустя рукава, что в итоге приводит к плачевным результатам.

Грунтовка — не формальность

Отдельная боль — пренебрежительное отношение к грунтовке стен. Многие наносят её для галочки, одним слабым слоем, не дожидаясь высыхания, или, что совсем недопустимо, заменяют разведённым клеем ПВА. Эксперт поясняет:

«Задача грунтовки — глубоко пропитать основание, связать пыль и уменьшить его впитывающую способность, чтобы последующий материал (штукатурка, шпаклёвка, клей) схватывался правильно и равномерно». ПВА же создаёт на поверхности непроницаемую плёнку, которая со временем может отслоиться вместе со всей отделкой. Для надёжности нужно использовать специальные составы: глубокого проникновения — для рыхлых стен, и адгезионные — для гладких, например, бетонных.

Установка двери: не только пена

Вторая распространённая ошибка касается монтажа межкомнатных дверей. Часто установщики просто фиксируют коробку клиньями и заполняют зазоры монтажной пеной. Но пена — это изолятор и заполнитель, а не несущий элемент.

«Дверь, которую ежедневно открывают и закрывают, создаёт вибрацию и точечную нагрузку. Со временем пена может разрушиться, и коробка потеряет жёсткость», — предупреждает Васильев.

Правильный монтаж — это прежде всего механическое крепление коробки к стене анкерами в нескольких точках, тщательное выравнивание по уровню, и только потом использование пены для герметизации. Так дверь прослужит долгие годы без перекосов и скрипа.