Городовой / Город / «Звездочка»: спасение от боли или опасный ритуал? Биолог раскрывает тайны детства
Опубликовано: 22 января 2026 17:12
 Проверено редакцией
Городовой ру

Биолог Роман Опарин объяснил, в чем заключаются плюсы и минусы использования бальзама «Звездочка». Как он отметил в интервью, это средство не уничтожает вирус, а способствует снижению выраженности симптомов, воздействуя на чувствительные точки организма.

Основа состава бальзама — эфирные масла, которые в природе служат растениям для того, чтобы отпугивать опасных насекомых и привлекать опылителей. По словам специалиста, в приложении на кожу эти компоненты вызывают раздражение и действуют как отвлекающий фактор для нервной системы.

Если препарат использовать правильно, то есть наносить небольшое количество на участки у висков или у носа, можно временно облегчить симптомы простудного заболевания благодаря определённым защитным реакциям организма. Однако биолог предостерёг, что эфирные масла, входящие в состав, обладают высоким аллергенным потенциалом.

Автор:
Юлия Аликова
