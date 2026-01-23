Городовой / Полезное / Этот омлет вкуснее любого чизкейка: дети натурально подсели — делюсь рецептом
Этот омлет вкуснее любого чизкейка: дети натурально подсели — делюсь рецептом

Опубликовано: 23 января 2026 12:15
омлет
Фото: Городовой.ру

Омлет на завтрак — это классика, но его можно превратить в настоящее лакомство, которое понравится и детям, и взрослым. Шеф-повар Георгий Матвеев, победитель шоу «Адская кухня» поделился рецептом сладкого омлета, который больше напоминает нежный десерт, чем привычное яичное блюдо.

Ингредиенты (на 1 порцию)

  • Яйцо куриное — 1 шт.
  • Молоко — 30 мл
  • Сахар — 1 щепотка
  • Ванилин — на кончике ножа
  • Соль — 1 крошечная щепотка
  • Масло сливочное — для жарки

Приготовление

В глубокой миске соедините яйцо, молоко, сахар, ванилин и крошечную щепотку соли (она подчеркнёт сладость). Взбейте смесь венчиком до появления лёгкой пены.

На сковороде растопите немного сливочного масла, вылейте яичную смесь и жарьте на среднем огне под крышкой, пока омлет не схватится и не пропечётся. Главное — не пересушить.

Шеф рекомендует подавать такой омлет со свежими ягодами (малиной, клубникой, черникой) и дроблёными орехами, например, миндалём или фундуком. «Мед и варенье не берите», — советует Георгий Матвеев, — они могут перебить нежный вкус. Получится лёгкий, воздушный и очень вкусный завтрак.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
