Впервые нашел в «Магните» достойные хинкали: сочность оценил, могу рекомендовать и вам

Опубликовано: 23 января 2026 14:15
 Проверено редакцией
хинкали
Фото: Городовой.ру

Недавно прямо во время шоппинга захотелось хинкалей, выбор пал на самые дорогие в отделе заморозки — от «Сибирской Коллекции». На упаковке заманчиво написано про рубленое мясо, свежую зелень и ручную лепку.

Состав порадовал: фарш из говядины и свинины, свежий лук, кинза, укроп, петрушка, чеснок. Тесто простое: мука, вода, яйцо. Продукт имеет категорию «В» (40-60% мышечной ткани в начинке). Вес оказался даже чуть больше заявленного, несмотря на лёгкую наледь на некоторых хинкали.

Что внутри и как на вкус?

Варил строго по инструкции: 12 минут после всплытия. Ни один хинкал не разорвался, что уже большой плюс. Внутри — не самый крупный, но ощутимо рубленый кусочек фарша с обильной зеленью.

На вкус начинка сочная, хорошо просолена, с приятной лёгкой остротой (видимо, от чеснока и перца). Для меня острота была в норме, а вот сыну показалась слишком выраженной.

Стоит ли брать?

На мой взгляд, для своей цены это достойный полуфабрикат. Как взрослый мужчина с нормальным аппетитом, я наелся порцией из 10 штук. Жена тоже осталась довольна. Лично я куплю их ещё раз, если захочется хинкали. Но для ребёнка поищу вариант понежнее. Итог: хороший, честный продукт, но на любителя остроты.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
