Где находится «Лесной каток» в Санкт-Петербурге?

Опубликовано: 23 января 2026 12:35
 Проверено редакцией
каток, девочка, коньки
Где находится «Лесной каток» в Санкт-Петербурге?
Global Look Press/Andrey Titov

«Лесной каток» располагается в парке «Сосновка» (Выборгский район). Это не просто площадка для катания, а целая атмосфера: сосны, приглушённый свет, звуки природы и ощущение, будто ты вдруг оказался в зимней сказке. Каток работает с 10:00 до 22:00.

Как добраться до «Лесного катка»?

Добраться несложно:

  • на метро до «Политехнической» или «Озерки», дальше — 15–20 минут пешком или на автобусе;
  • на машине (есть парковка у входа в парк).

Ориентир — центральная аллея парка: каток легко найти по огням и весёлому гомону катающихся.

Сколько стоит покататься на коньках?

Цены радуют своей доступностью. Вход со своими коньками в будни обойдётся примерно в 300–400 рублей, в выходные чуть дороже — 400–500 рублей. Прокат коньков добавит к сумме ещё 200–300 рублей, заточка — 200–250 рублей, а камера хранения — 100–150 рублей. Конечно, цены могут меняться, поэтому лучше уточнить их заранее — например, в группе парка в соцсетях.

Сезон катания обычно длится с декабря по март — всё зависит от погоды, но перед визитом стоит проверить актуальное расписание. Если хотите спокойствия и красивых кадров, приходите утром в будни: людей меньше, свет мягче, а лес выглядит особенно волшебно. В выходные атмосфера другая — праздничная, с музыкой и весёлыми толпами, но будьте готовы к очередям.

