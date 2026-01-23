Где находится «Лесной каток» в Санкт-Петербурге?

«Лесной каток» располагается в парке «Сосновка» (Выборгский район). Это не просто площадка для катания, а целая атмосфера: сосны, приглушённый свет, звуки природы и ощущение, будто ты вдруг оказался в зимней сказке. Каток работает с 10:00 до 22:00.

Как добраться до «Лесного катка»?

Добраться несложно:

на метро до «Политехнической» или «Озерки», дальше — 15–20 минут пешком или на автобусе;

на машине (есть парковка у входа в парк).

Ориентир — центральная аллея парка: каток легко найти по огням и весёлому гомону катающихся.

Сколько стоит покататься на коньках?

Цены радуют своей доступностью. Вход со своими коньками в будни обойдётся примерно в 300–400 рублей, в выходные чуть дороже — 400–500 рублей. Прокат коньков добавит к сумме ещё 200–300 рублей, заточка — 200–250 рублей, а камера хранения — 100–150 рублей. Конечно, цены могут меняться, поэтому лучше уточнить их заранее — например, в группе парка в соцсетях.