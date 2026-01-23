Какими народными промыслами славится Санкт-Петербург?

Когда речь заходит о народных промыслах, Петербург порой остаётся в тени знаменитых центров вроде Гжели или Хохломы. Но у северной столицы — свой, особенный художественный почерк. Не кричащий, не пёстрый, а сдержанный, изысканный, будто выдержанный в тонах серого неба и свинцовой Невы.

Петербургская роспись: забытая жемчужина

Представьте себе подносы и шкатулки, где по глубокому чёрному фону бегут белые и золотые узоры — то ли цветы Летнего сада, то ли отголоски китайских мотивов. Это и есть петербургская роспись, родившаяся в мастерских города в середине XIX века.

Её особенность — в строгой композиции и лаконизме: всего два цвета (белый и золотой), но каждый мазок точен, как нота в партитуре. Сюжеты — букеты, травы, цветы, вдохновлённые природой Петербурга: шиповник, сирень, лилии.

Куклы «Потешного промысла»: история в миниатюре

В Петербурге существует «Потешный промысел» — мастерская, где создают фарфоровые куклы в исторических костюмах: от стрельцов XVII века до городских барышень. Часть коллекции хранится в Петербургском музее кукол — там же проводят мастер‑классы и показывают, как рождается это хрупкое искусство.

Стекло, фарфор и оловянные солдатики: тихий блеск мастерских

Петербург всегда был городом мастеров, чьи руки превращали материалы в чудеса: фарфоровые статуэтки — наследие императорских мануфактур, стеклянные фигуры, оловянные солдатики от фирмы «Ниена», деревянные токарные фигурки «Сказка».

Где увидеть и попробовать?

Если захотите прикоснуться к этой стороне города — ищите не витрины туристических лавок, а маленькие мастерские, музейные уголки и лица мастеров, чьи руки до сих пор хранят секреты, которым больше века.

Вот самые популярные места: Петербургский музей кукол (и выставка, и мастерская, и возможность узнать, как создаются фарфоровые миниатюры), мастерские на Охте (район, где работают современные художники, продолжающие традиции), выставки и ярмарки (например, в Лофт‑проекте «Этажи» или в «Севкабель Порту»), курсы по петербургской росписи (если хочется не просто смотреть, а попробовать самому).

