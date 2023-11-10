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Протрите подоконник этой смесью: пожелтевший пластик вновь ослепит белизной

Протрите подоконник этой смесью: пожелтевший пластик вновь ослепит белизной
Как отбелить подоконник

Простой способ избавиться от въевшихся пятен.

На подоконнике нередко остаются следы от цветочных горшков, которые обычной водой убрать не так-то просто. А спустя время пятна и вовсе могут въедаться в пластик, и, кажется, что без специальной химии его уже не спасти.

Некоторые хозяйки пытаются отбелить подоконник содой, уксусом или даже перекисью. Но есть и другой рабочий способ гарантированно избавиться от грязи и даже без трения.

Достаточно на 15 минут нанести на пятна кашицу из столовой ложки толченого мела и такого же количества зубного порошка, перемешанных с водой. Спустя время останется лишь убрать подсохшие остатки влажной тряпкой и насладиться результатом, пишет портал Ryb.

Источник фото: Автор - агентство-партнер - www.globallookpress.com

Общество Дом Лайфхак
10 ноября 2023 10:15
Мария Саблина
Мария Саблина
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