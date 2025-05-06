Семь с половиной миллионов за Пушкина: Петербург реставрирует свои памятники

В Санкт-Петербурге начались торги на выполнение работ по техническому обследованию и ремонту памятника Александру Пушкину, расположенного на площади Искусств. Начальная стоимость работ составляет более 7,5 миллионов рублей.

Это значит, что петербуржцы и гости города имеют последнюю возможность увидеть памятник в его нынешнем виде до начала реставрации. После завершения работ, памятник будет иметь обновленный вид.

Этапы реставрации: от обследования до ремонтных работ

Победитель тендера должен будет сначала провести научные и инженерные исследования памятника, а затем разработать проектную документацию, которая будет согласована с ГАТИ и КГИОП. Только после этого подрядчик сможет приступить к ремонтным работам.

Завершение реставрации планируется на конец 2025 года. Это значительный срок, который позволит качественно выполнить все необходимые работы по реставрации памятника.

Другие объекты реставрации: львы и Цусимский обелиск

Кроме памятника Пушкину, в Петербурге также ищут подрядчиков для реставрации львов на спуске набережной Макарова и памятника героям броненосца «Император Александр III» (Цусимский обелиск) на Никольской площади. На эти работы город готов заплатить более 10 миллионов рублей.

Это свидетельствует о том, что городские власти уделяют большое внимание сохранению культурного наследия и реставрации исторических памятников. Это обширная программа по реставрации и ремонту значимых памятников города.

Срок подачи заявок: кто станет подрядчиком?

Как пишет «Деловой Петербург», победители тендеров будут выбраны на конкурсной основе. Они будут нести ответственность за качественное выполнение всех работ по реставрации памятников.

Выбор подрядчиков — важный этап в процессе реставрации, так как от квалификации и опыта подрядчиков зависит сохранение исторического и культурного наследия города.