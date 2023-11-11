Пористые марокканские блины багрир готовятся необычно: горячая сковорода с маслом не нужна

Едва ли найдется страна, в которой нет традиционного рецепта блинов. В Марокко их пекут из манной крупы. Сладость называется багрир. Готовится она весьма необычным образом.

Вам понадобятся:

манная крупа — 360 г,

теплая вода — 700 мл,

мука — 1 ст. л.,

сахар — 1 ст. л.,

яблочный уксус — 1 ч. л.,

соль — 1 ч. л.,

сухие дрожжи — 1 ч. л.,

ванилин — по вкусу.

Все сухие ингредиенты за исключением разрыхлителя смешайте в миске и залейте теплой водой. Пробейте блендером или миксером, чтобы не было комков. Накройте чашу полотенцем и оставьте на 15 минут. После добавьте уксус и разрыхлитель.

На чуть теплую сухую сковороду вылейте порцию теста. Выпекайте блин только с одной стороны, но при этом сверху он не должен остаться сырым. Затем снимите багрир, налейте холодную воду на поверхность, уберите ее и повторяйте это процедуру перед каждым новым блином. Именно благодаря такой хитрости лакомство получается нежным и пористым, отмечают на Дзен-канале «Дина, Коллекция Рецептов».

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