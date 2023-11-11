Эксклюзив
Категории
Общество Спорт Автоновости Город Шоу-бизнес

Пористые марокканские блины багрир готовятся необычно: горячая сковорода с маслом не нужна

Пористые марокканские блины багрир готовятся необычно: горячая сковорода с маслом не нужна
Как приготовить марокканские блины багрир

Они получаются нежирными, но сытными.

Едва ли найдется страна, в которой нет традиционного рецепта блинов. В Марокко их пекут из манной крупы. Сладость называется багрир. Готовится она весьма необычным образом.

Вам понадобятся:

  • манная крупа — 360 г,
  • теплая вода — 700 мл,
  • мука — 1 ст. л.,
  • сахар — 1 ст. л.,
  • яблочный уксус — 1 ч. л.,
  • соль — 1 ч. л.,
  • сухие дрожжи — 1 ч. л.,
  • ванилин — по вкусу.

Все сухие ингредиенты за исключением разрыхлителя смешайте в миске и залейте теплой водой. Пробейте блендером или миксером, чтобы не было комков. Накройте чашу полотенцем и оставьте на 15 минут. После добавьте уксус и разрыхлитель.

На чуть теплую сухую сковороду вылейте порцию теста. Выпекайте блин только с одной стороны, но при этом сверху он не должен остаться сырым. Затем снимите багрир, налейте холодную воду на поверхность, уберите ее и повторяйте это процедуру перед каждым новым блином. Именно благодаря такой хитрости лакомство получается нежным и пористым, отмечают на Дзен-канале «Дина, Коллекция Рецептов».

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Общество Кулинария
11 ноября 2023 12:30
Екатерина Палкина
Екатерина Палкина
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще