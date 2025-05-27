Крестьяне, рабочие и люмпены: какой социальный состав Петербурга к началу XX века и почему 80% населения были «питерщиками»

Гастарбайтеры XIX века или строители Петербурга — и как к ним относились коренные жители.

Уже в 19 веке фиксировалось слово «питерщик». Оно использовалось у Некрасова в «Кому на Руси жить хорошо». Это крестьянин, который уезжал на работу в Петербург. Не петербуржец, не питерец, а именно «питерщик».

Этот термин отражает особое социальное явление в истории Петербурга.

Отходники из Костромской губернии: питерщики-маляры

XIX в. Так называли отходников Галичского уезда Костромской губернии, отправлявшихся на заработки в Петербург. Работали они в основном малярами. «Питерщики» — это люди, которые приезжали в Петербург на временные заработки, а не жили в нем постоянно.

Коренные и некоренные: население Петербурга до революции

Небольшое отступление о соотношении коренного и некоренного населения Петербурга. 1881 год: коренные — 29,4%, некоренные — 70,6%. 1910 год: коренные — 32%, некоренные — 68%. Всего до 1917 года было 5 сословий: дворяне, лица духовного звания, потомственные граждане, мещане и крестьяне.

Петербург — город, построенный приезжими, что во многом определило его атмосферу. Миграция из деревни в город была массовым явлением.

Как пишет канал «Софья@ПетербургиЯ», крестьян, которые приезжали в город на заработки, называли «отходниками», в народе «питерщиками». Они, скопив денег, возвращались в деревню, а были те, кто оставался в Петербурге, становился рабочим.

Безудержное потребление и материальное неравенство

«Великие реформы» 1860-х обогатили немногих и не лучших. Материальное неравенство растет, капиталы утекают на Запад, большинство горожан превратились в люмпенов. И все это на фоне безудержного демонстративного потребления. В то время как одни богатели, другие оказывались на дне общества.

Город классических ансамблей Карла Росси за несколько лет превращается в какой-то северный Константинополь. Быстрый рост города привел к ухудшению условий жизни для многих.

Ахматова о Петербурге: кабаки, пролетки и пятиэтажные громады

Анна Ахматова:

«Торгуют кабаки, летят пролетки, Пятиэтажные растут громады В Гороховой, у Знаменья, под Смольным. Везде танцклассы, вывески менял, А рядом: “Henriette”, “Basile”, “Andre” и пышные гроба: “Шумилов-старший”. Все разночинно, наспех, как-нибудь… Отцы и деды непонятны. Земли Заложены. И в Бадене – рулетка».

Ахматова описывает контрасты Петербурга того времени: рост города сопровождался разрушением традиционных ценностей.

80% приезжих: Петербург города Ванек Жуковых

Петербург растет как на дрожжах. Численность населения за 65 лет возрастает в пять раз. И прежде всего за счет деревенских мужиков, выгнанных из деревни нуждой. Петербург Евгениев Онегиных и Макаров Девушкиных все больше становится городом Ванек Жуковых.

К началу XX века на 80 % — это город приезжих, на две трети — мужиков. Социальный состав города изменился радикально.

Вертикальная сегрегация: барские квартиры и подвалы питерщиков

Городская инфраструктура решительно не подготовлена к такому бурному росту. Стоимость аренды жилья не по карману большинству «питерщиков».

Трамвай в городе появляется только в 1907 г. , метро нет. Поэтому в Петербурге практически отсутствует так называемая «горизонтальная сегрегация», когда социальные классы разделены между разными районами. В городе существует вертикальная сегрегация.

В одном и том же доме в лицевой части, на бельэтаже — барские квартиры, выше и ниже, в дворовых флигелях — своеобразные «номера», где жильцам сдаются комнаты. И, наконец, в подвалах и в задних комнатах трактиров, лавок, ремесленных мастерских вповалку спит по ночам «молчаливое большинство» — «питерщики».

Неравенство в Петербурге проявлялось в том, как люди жили: богатые в роскоши, бедные в стесненных условиях.

«Питерщики» — это часть истории Петербурга, истории миграции, социального неравенства и адаптации к городской жизни. Они внесли свой вклад в формирование культуры и идентичности города.