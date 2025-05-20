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Редкость, которую собирают лодками: где грибники Ленинградской области ищут новые места для тихой охоты

20 мая 2025 23:13
Грибы
Редкость, которую собирают лодками: где грибники Ленинградской области ищут новые места для тихой охоты
globallookpress/ NGYNA

В соцсетях местные жители делятся фотографиями грибов, которые добыли в необычных местах.

Весна в Ленинградской области — особое время для грибников. Именно в это время появляются первые весенние грибы, среди которых особенно ценятся сморчковые шапочки. Местные жители собирают их уже не корзинками, а даже лодками и все же считают, что урожай в этом году не такой уж и большой. В сети грибники делятся фотографиями и рассуждают о вкусах.

Почему сморчковые шапочки в этом году редкие?

В привычных местах, где сморчковые шапочки раньше росли тысячами, сейчас их почти нет. Иногда грибники находят всего пару десятков штук, что для весеннего сезона — очень мало. В соцсетях жители Ленобласти обсуждают грибную тему и считают, что тихая охота в этом году слишком активная, поэтому найти сморчков стало труднее. Год назад урожай был лучше.

Новые места

Поскольку традиционные места почти пусты, грибники отправляются в новые, малоизвестные ивовые биотопы в Выборгском районе. Чтобы добраться туда, приходится преодолевать буреломы, переходить через водные преграды на резиновых лодках и идти в самые глухие уголки леса. Однако и туда грибники добираются ради «добычи», собирая целые лодки сморчков.

«Корзинки уже не нужны, с лодками за грибами по лесам, по рекам», — пишут в соцсети

Многие отмечают, что не понимают вкуса этих грибов, так как они отдают торфом. Важно помнить, что сморчки и сморчковые шапочки требуют правильной подготовки перед употреблением — их нужно тщательно проваривать, чтобы избавиться от возможных токсинов.

А можно ли их собирать?

Дело в том, что недавно россиянам напомнили об ответственности за сбор краснокнижных грибов. Некоторые разновидности сморчков находятся под запретом, к примеру, в Липецкой области нельзя собирать Сморчковую шапочку коническую, так как это редкий вид, численность их низкая, и не выявлено тенденции к увеличению.

Около 40 видов краснокнижных грибов нельзя собирать в лесу, поэтому любителям тихой охоты следует знать, как они выглядят, чтобы не нарваться на штраф, который может достичь 1 миллиона рублей.

А если умышлено собрать редкие грибы и опубликовать в соцсетях с ними фото, то нарушителя ожидает еще больший штраф и даже тюрьма.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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