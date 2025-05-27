«Меньше дискриминации»: как декретный отпуск отцов может изменить рынок труда в России

Дискуссии о гендерном равенстве на рынке труда не утихают, и одним из ключевых вопросов остается проблема дискриминации женщин.

Экономист Александр Сафонов предлагает смелый шаг — сделать обязательным для отцов декретный отпуск. По его мнению, это может стать эффективным инструментом для борьбы с дискриминацией и выравнивания положения мужчин и женщин в профессиональной сфере.

Скандинавский пример: как это работает?

В Скандинавских странах уже давно практикуется подобный подход. В рамках отпуска по уходу за детьми предусмотрены обязательные несколько недель, которые может взять только отец. Это создает прецедент и меняет отношение работодателей к декретному отпуску как к исключительно женской привилегии. Такой подход имеет несколько преимуществ.

Как пишет URA.RU, во-первых, он сокращает периоды отсутствия женщин на рынке труда и, следовательно, уменьшает потерю страхового стажа. Во-вторых, он снижает вероятность дискриминации женщин при приеме на работу и продвижении по службе. Работодатель, сталкиваясь с неизбежностью отпуска как для матери, так и для отца, начинает воспринимать это как объективную реальность, а не как фактор, влияющий на эффективность работы.

От декрета к карьере: воспитательный эффект для работодателей

Сафонов уверен — обязательный отпуск для отцов оказывает положительный воспитательный эффект на работодателей. Когда отцы, как и матери, вынуждены брать отпуск по уходу за ребенком, работодатели понимают — что это не просто личное дело женщины, а норма, диктуемая государством. Это, в свою очередь, сокращает проблемы с последующим трудоустройством женщин и способствует более равноправному отношению к ним на работе.

Таким образом, обязательный декретный отпуск для отцов может стать мощным инструментом для изменения стереотипов и создания более справедливых условий для работы для всех.

Россия: выбор, основанный на экономике

В России отцы также имеют право взять отпуск по уходу за ребенком, но — по собственному желанию. Этим правом могут воспользоваться даже бабушки, дедушки, дяди или тети. Однако, никаких обязательных отцовских квот российское законодательство не предусматривает.

По словам профессора факультета экономических наук НИУ ВШЭ Марины Колосницыной, выбор, кто именно уходит в декрет, чаще всего основывается на экономических соображениях.

«С точки зрения экономики это задача выбора: кто больше теряет или приобретает? Если зарплата бабушки значительно меньше, чем у матери, то в декрет выгоднее идти ей», — говорит она.

Это объясняет, почему в России чаще всего в декрет уходят бабушки, а не отцы.

Преимущества и недостатки: взгляд в будущее

Введение обязательного декретного отпуска для отцов в России, безусловно, вызовет неоднозначную реакцию. С одной стороны, это может способствовать изменению гендерных стереотипов и улучшению положения женщин на рынке труда. С другой стороны, это может создать дополнительные трудности для семей и вызвать сопротивление со стороны бизнеса.

Однако, положительных моментов, кажется, больше. Обязательный декрет для отцов — это не только вопрос равноправия, но и возможность для мужчин активнее участвовать в воспитании детей, укреплять семейные узы и лучше понимать потребности своих партнеров. Кроме того, это может стимулировать развитие инфраструктуры для ухода за детьми, что положительно скажется на экономике в целом.