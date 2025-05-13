Русский эмигрант воссоздал Родину на чужбине: где находится копия Северной столицы

У Петербурга много тезок, но один из городов основал эмигрант из России по имени Петр.

Санкт-Петербург — название, которое у большинства ассоциируется с великолепным городом на Неве, культурной столицей России. Но на свете есть и другие города с таким же именем. Причем один из самых известных и крупных находится вовсе не в России, а в США.

Американский Санкт-Петербург

Город Сент-Питерсберг во Флориде был основан в конце XIX века и сегодня считается одним из самых красивых и комфортных для жизни городов на юго-востоке США. Его история начинается с двух ключевых фигур: Джона Уильямса из Детройта и русского эмигранта Петра Дементьева.

Джон в 1876 году купил землю на берегу залива Тампа, а Петр, бывший дворянин и офицер императорской гвардии, приехал в Америку с мечтой разбогатеть и сделать что-то значимое. В 1888 году Дементьев построил железную дорогу, которая связала его владения с портом на берегу залива, что стало настоящим прорывом для региона.

Есть даже легенда, что при решении, как назвать новый город, Уильямс и Дементьев подбросили монету и победил Петр, который выбрал имя в честь своей родины, российского Санкт-Петербурга. В честь Детройта, родного города Уильямса, был назван первый отель - «Детройт», который существует и по сей день, правда теперь уже как жилой комплекс.

Другие города с похожими названиями

Интересно, что во всем мире насчитывается около 12 городов с названием «Петербург», большинство из которых находятся в США, еще по одному в Канаде и Южной Африке. Помимо точных тезок, есть города с похожими названиями, например, Восточный Петербург в Пенсильвании, Петерборг в Дании и Санкт-Питер в Германии, передает АиФ Санкт-Петербург.

Санкт-Петербург во Флориде сегодня

Сегодня Сент-Питерсберг — это город с населением около 270 тысяч человек, расположенный на берегу Мексиканского залива. Его территория на 55% покрыта водой, что создает впечатление, будто город построен прямо на воде. Здесь много парков, музеев, пляжей и культурных мероприятий. Очень схож с нашим родным городом.