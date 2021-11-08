Саакашвили направлен в тюремную больницу в Тбилиси

Ранее личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе отмечал, что продолжающий голодовку в тюрьме экс-президент нуждается в госпитализации. В частности он сообщал, что консилиум врачей принял решение о его срочной транспортировке в многопрофильную гражданскую клинику. После этого мать Саакашвили Гиули Аласания утверждала, что ее сына нет в тюрьме, и его забрали на вертолете.

По информации депутата Верховной Рады Украины и гражданской жены Саакашвили Елизаветы Ясько, бывший грузинский президент перевезен в Глдани. Она назвала это место опасным для жизни и заявила, что решение было принято без согласования с родственниками и адвокатами Саакашвили.

«Его перевели в самое опасное место для его жизни – Глдани», – цитирует Ясько «Интерфакс».