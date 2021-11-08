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Саакашвили направлен в тюремную больницу в Тбилиси

Опубликовано: 8 ноября 2021 20:19
Саакашвили направлен в тюремную больницу в Тбилиси
Саакашвили направлен в тюремную больницу в Тбилиси
Источник фото: Социальные сети

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили перевезен в тюремную больницу в Тбилиси. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пенитенциарную службу Грузии.

Ранее личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе отмечал, что продолжающий голодовку в тюрьме экс-президент нуждается в госпитализации. В частности он сообщал, что консилиум врачей принял решение о его срочной транспортировке в многопрофильную гражданскую клинику. После этого мать Саакашвили Гиули Аласания утверждала, что ее сына нет в тюрьме, и его забрали на вертолете.
По информации депутата Верховной Рады Украины и гражданской жены Саакашвили Елизаветы Ясько, бывший грузинский президент перевезен в Глдани. Она назвала это место опасным для жизни и заявила, что решение было принято без согласования с родственниками и адвокатами Саакашвили.
«Его перевели в самое опасное место для его жизни – Глдани», – цитирует Ясько «Интерфакс».

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Автор:
Камиль Джабраилов
Общество
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