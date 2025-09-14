Новая «Фрунзенская» с четырьмя эскалаторами: что изменится. и когда петербуржцам ждать открытия

Несмотря на завершение подготовительных работ, открытие станции ожидается не раньше 2027 года.
Масштабные работы
Специалисты провели масштабный демонтаж инженерных сетей и приступили к созданию фундамента.
Как пишет "Фонтанка", ведется заливка фундаментной плиты и ремонт наклонного хода.
Для вестибюля изготавливаются четыре современных эскалатора, монтаж которых запланирован на первый квартал 2026 года.
Новая «Фрунзенская»
Реконструкция включает обновление вестибюля, установку четырёх эскалаторов и строительство единого диспетчерского центра метрополитена.
Открытие станции после завершения первого этапа запланировано на 2027 год, а окончательное завершение всех работ ожидается весной 2029 года.