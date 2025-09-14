Городовой / Город / Новая «Фрунзенская» с четырьмя эскалаторами: что изменится. и когда петербуржцам ждать открытия
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Новая «Фрунзенская» с четырьмя эскалаторами: что изменится. и когда петербуржцам ждать открытия

Опубликовано: 14 сентября 2025 20:33
Станция метро «Фрунзенская»,
Новая «Фрунзенская» с четырьмя эскалаторами: что изменится. и когда петербуржцам ждать открытия
globallookpress/ Anton Belitsky

Станция метро «Фрунзенская», закрывшаяся на реконструкцию 1 июня 2024 года, постепенно обретает новый облик.

Несмотря на завершение подготовительных работ, открытие станции ожидается не раньше 2027 года.

Масштабные работы

Специалисты провели масштабный демонтаж инженерных сетей и приступили к созданию фундамента.

Как пишет "Фонтанка", ведется заливка фундаментной плиты и ремонт наклонного хода.

Для вестибюля изготавливаются четыре современных эскалатора, монтаж которых запланирован на первый квартал 2026 года.

Новая «Фрунзенская»

Реконструкция включает обновление вестибюля, установку четырёх эскалаторов и строительство единого диспетчерского центра метрополитена.

Открытие станции после завершения первого этапа запланировано на 2027 год, а окончательное завершение всех работ ожидается весной 2029 года.

Автор:
Ксения Пронина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».